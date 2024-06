Re Carlo, ultime notizie. In ospedale poche ore prima del D-Day

Re Carlo è stato ricoverato in ospedale per il trattamento per il cancro poche ore prima del D-Day: come sta

Fonte: IPA Re Carlo e la Regina Camilla

Re Carlo è stato in ospedale per sottoporsi alla cura per il cancro poche ore prima di partecipare al D-Day: questa è la prova che il Re non ha intenzione di abbandonare gli impegni pubblici, che ha ripreso da poco. Dai tabloid inglesi, è stato definito “coraggioso” per la sua ostinazione di voler “disperatamente” onorare i caduti nonostante il suo stato di salute. Ma procediamo per punti.

Re Carlo in ospedale per il trattamento contro il cancro

Martedì 4 giugno 2024, Re Carlo si è recato in ospedale a Londra per sottoporsi alla cura per il cancro: poche ore dopo, si è unito ai veterani e ai leader mondiali di numerosi Paesi per l’evento commemorativo dell’80esimo sbarco in Normandia. Tutto ciò è stato possibile unicamente con la consulenza medica e il supporto della Regina Camilla e di William, il Principe del Galles. Il Re ha rispettato gli accordi, come ha specificato Matt Wilkinson del Sun, e ci teneva moltissimo a mostrare un’immagine “forte” di sé.

“Martedì il Re è stato sottoposto alle cure per il cancro. Era in ospedale a Londra, ma era così ansioso di partecipare che hanno dovuto organizzare attentamente l’evento di Portsmouth, dove è arrivato in ritardo per motivi medici: si stava riprendendo dal trattamento. Poi, è andato subito in Francia ed è partito prima dell’evento internazionale”. Mercoledì mattina, Re Carlo ha pronunciato un discorso di otto minuti che ha lasciato in lacrime la Regina: forte la commozione, ma ancor di più l’ostinazione del Re di non voler tradire i sudditi e gli impegni presi.

Come sta Re Carlo: il supporto di William

“Tutti gli eventi sono stati esaminati in consultazione con i medici. Sono stati giorni estremamente lunghi ed è stato necessario scendere a compromessi”. Su consiglio dei dottori, Re Carlo ha ridotto il tempo delle visite, e un aiuto è arrivato proprio dal Principe del Galles. L’apparizione di William al D-Day non è stata casuale e ha permesso a Carlo di ritagliarsi dei momenti per sé e di evitare di rendere l’impegno troppo faticoso, considerando che si era sottoposto al trattamento poche ore prima. Il prossimo impegno di Carlo è previsto per martedì 11 giugno per i King’s Foundation Awards.

Non solo: il 15 giugno si tiene il Trooping the Colour, la Sfilata della Bandiera, compleanno del Re, motivo di grande festeggiamento per il Regno Unito. L’8 giugno Kate Middleton, la Principessa del Galles, non ha partecipato alle prove generali e si è scusata con le Guardie Irlandesi per la sua assenza con una lettera molto toccante. Per la Monarchia inglese, questo è il momento più buio dopo la morte della Regina Elisabetta: Kate e Carlo sono in cura per il cancro, ma non sono molte le informazioni rilasciate da Palazzo. La speranza? William, ovviamente. “Come Principe del Galles, ha un forte senso del dovere verso il suo ruolo, ma anche e soprattutto verso suo padre”, ha svelato una fonte vicina. E infatti proprio lui lo ha sostituito l’ultimo giorno, durante la cerimonia internazionale a Omaha Beach, un compromesso trovato insieme ai medici per non debilitare ulteriormente il Re.