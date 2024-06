Re Carlo, ultime notizie. Camilla lo costringe al riposo e William prende il suo posto al Royal Ascot

Re Carlo finalmente si riposa. O meglio pare che sia Camilla ad aver insistito per fargli prendere una pausa dopo una serie di impegni pubblici di considerevole importanza. Il Sovrano non deve dimenticare che sta ancora combattendo contro il cancro. Così, William lo sostituisce nella seconda giornata del Royal Ascot.

Carlo costretto al riposo

In effetti, è dallo scorso weekend che Carlo non si riposa. Prima il Trooping the Colour a Buckingham Palace con l’atteso ritorno di Kate Middleton. Il giorno dopo è stato impegnato nella cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera al Castello di Windsor, durante la quale ha dovuto indossare il pesante mantello di velluto. E infine l’inaugurazione del Roya Ascot il 18 giugno nel Berkshire dove si è presentato con un gilet giallo, mentre Camilla si è fatta notare con un completo blu elettrico.

Dopo tutti questi impegni chiunque avrebbe avuto bisogno di una pausa, a maggior ragione Carlo che sta combattendo contro il cancro ed è ancora sotto terapia. Probabilmente, sarà stata Camilla a imporre di programmare almeno una giornata di riposo. Infatti, la Regina consorte si è lamentata più volte che il marito non sa fermarsi, vorrebbe continuamente lavorare ed essere presente ovunque, tanto sente il peso della responsabilità.

Camilla ha anche raccontato che è lei in famiglia a frenarlo e che, sebbene stia molto meglio dei mesi scorsi, sarebbe potuto essere più in forze se si fosse risparmiato di più.

Carlo sostituito da William al Royal Ascot

Così, almeno per il secondo giorno del Royal Ascot ha deciso di passare lo scettro a suo figlio William che si è recato da solo al più importante evento ippico, non solo della Gran Bretagna, ma del mondo. Sua moglie Kate Middleton infatti è rimasta a casa. Anche lei malata di cancro, è probabile che non la vedremo più in pubblico fino al prossimo autunno, dopo la sua apparizione al Trooping the Colour.

William, a tu per tu con la mamma di Kate Middleton

Fonte: Getty Images

William si è presentato al prestigioso evento con un impeccabile tight, cappello a cilindro e fiore blu all’occhiello. Al Royal Ascot ha incontrato sua suocera Carole Middleton, accompagnata dal marito Michael, con la quale si è intrattenuto a parlare, scambiandosi sorrisi. La mamma di Kate indossava un abito celeste con decori floreali, fiocco al collo e gonna a pieghe, del brand Self-Portrait. Costo? 350 sterline. E naturalmente l’immancabile cappellino coordinato.

In effetti il Principe va molto d’accordo coi genitori di sua moglie Kate. Tra l’altro, qualche tempo fa nel pieno del dramma Will era stato visto in un pub del Norfolk a bere qualcosa con Carole.

William e Zara Tindall al Royal Ascot

Fonte: Getty Images

Ma quello coi Middleton non è stato l’unico incontro piacevole della giornata. Infatti, Will ha visto anche sua cugina Zara Tindall che come sempre si è mostrata molto affettuosa con lui. D’altro canto, la figlia della Principessa Anna ha un carattere molto espansivo. Così ha preso sottobraccio il cugino e si sono fatti due risate insieme.