Re Carlo e Camilla in verde smeraldo si ignora al Royal Ascot

Getty Images Carlo e Camilla, secondo giorno del Royal Ascot 2025

Re Carlo e Camilla hanno seguito le corse dei cavalli nel secondo giorno del Royal Ascot, mercoledì 18 giugno. Hanno fatto il loro ingresso in carrozza, accompagnati da William senza Kate, ma tutti hanno notato che le Loro Maestà si ignoravano e nemmeno si guardavano in faccia.

Re Carlo, il secondo giorno del Royal Ascot: chi c’era e l’assenza di Kate Middleton

Dopo aver inaugurato il Royal Ascot 2025, aprendo la processione delle carrozze, Re Carlo e Camilla sono tornati per assistere alle corse dei cavalli in programma il secondo giorno. Come è noto, il Sovrano e sua moglie sono dei grandi appassionati di ippica, entrambi cavalcano – anche se non più come un tempo – e amano scommettere.

Carlo e Camilla sono arrivati in carrozza con William e con il Principe Saud bin Khalid Al-Saud, membro della famiglia reale regnante dell’Arabia Saudita. Non c’era Kate Middleton, anche se la sua presenza era prevista, anzi data come certa dagli organizzatori dell’evento. Ma pochi minuti prima dell’ingresso dei Reali, il Palazzo ha comunicato che la Principessa del Galles aveva annullato la sua partecipazione, anche se con dispiacere, perché deve “trovare il giusto equilibrio” tra la salute e gli impegni pubblici, dopo le cure contro il cancro.

Malgrado l’assenza della moglie, William è apparso sereno e sorridente e ha potuto contare sull’affetto dei suoi famigliari, accorsi in massa al Royal Ascot.

Infatti, oltre a Carlo e Camilla, erano presenti Zara e Mike Tindall, la Principessa Anna, Sophie di Edimburgo e persino la mamma di Kate, Carole Middleton con cui Will si è intrattenuto a chiacchierare.

Camilla in verde smeraldo

Getty Images

Dopo l’abito azzurro con capello piumato del primo giorno, la Regina Camilla si è presentata al Royal Ascot con un look decisamente vistoso, verde smeraldo. È insolito vederla con questo colore, però le donava.

L’outfit era composto da un abito dalle linee minimal con maniche a tre quarti e un cappello a tesa larga, asimmetrica, che proteggeva la Regina dal sole. Ai piedi le sue Chanel bicolore con borsetta coordinata e un’enorme spilla di diamanti e smeraldi, abbinata agli orecchini.

Re Carlo e Camilla, è gelo

Per quanto Carlo e Camilla continuassero a sorridere e a salutare le molte persone presenti al Royal Ascot, tra loro sembravano piuttosto irritati. Come se avessero appena litigato. Infatti, a malapena si sono guardati.

Getty Images

Anzi, mentre sfilavano in carrozza, si davano le spalle. E anche dopo, sul prato, parlavano separatamente con gli altri ospiti, Camilla sempre un passo indietro rispetto a Carlo. Davvero è difficile vederli così distaccati e poco complici e questo riporta alla mente la discussione che hanno avuto in pubblico durante il Trooping the Colour.