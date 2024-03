Fonte: IPA Re Carlo, le ultime news

È uno dei momenti più duri per la famiglia reale, con Carlo e Kate entrambi malati di cancro. Ma il Re non si ferma e, anche nel giorno più buio, continua a mostrarsi stabile e speranzoso, tenendo unite famiglia e monarchia, senza mai un momento di debolezza. Ad aiutarlo, prendendone il posto agli eventi ufficiali, la famiglia intera: la moglie Camilla, il fratello Edoardo e la più amata tra le nipoti, la principessa Eugenia di York.

Eugenia di York, le parole sullo zio Carlo

È stata proprio Eugenia di York, la principessa 33enne secondogenita di Andrea e Sarah Ferguson, a parlare per ultima delle condizioni di salute di Re Carlo III. L’occasione è stata un evento legato all’organizzazione benefica Elephant Family, di cui Re Carlo e Camilla sono presidenti. Si tratta di un’associazione fondata dalla Regina Elisabetta e dal fratello Mark Shand, tragicamente scomparso nel 2014 a seguito di una caduta letale.

Circondata dai bambini dell’associazione, Eugenia si è mostrata serena e ai corrispondenti di ITV News Royal, che le hanno posto domande sulle condizioni di salute del monarca: “Grazie per avermelo chiesto. – ha esordito – Sta bene e sarebbe anche molto orgoglioso oggi, perché anche la Elephant Family è molto vicina al suo cuore”.

Carlo, insieme a Kate nella battaglia più dura

Il membro della famiglia reale che al momento è più vicino a Re Carlo è Kate Middleton, che come lui si trova ad affrontare un cancro. Dopo la pubblicazione del video con cui la Principessa ha annunciato la malattia, il Re si è dichiarato “così orgoglioso di Catherine per il coraggio dimostrato nel parlare così come ha fatto”.

“Dopo il tempo trascorso assieme in ospedale – ha fatto sapere Sua Maestà – è rimasto in stretto contatto con l’amata nuora nel corso delle scorse settimane”. E il Re ha affermato che “continuerà a offrire tutto il suo amore e supporto all’intera famiglia durante questo difficile momento”.

D’altronde, il legame tra Re Carlo e la moglie del figlio maggiore è sempre stato affettuoso e complice, fin dai tempi del fidanzamento con William. Nel giorno del matrimonio, Carlo descrisse Kate come una figlia e si disse “fortunato ad averla”.