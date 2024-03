Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. “Non ha rimpianti”

Carlo sta meglio e dovrebbe mostrarsi in pubblico alla messa di Pasqua. Sull'esclusione di Harry dalla Monarchia "non ha rimpianti"

Carlo prosegue con le cure contro il cancro e sembra che risponda bene alle terapie, almeno questo è quello che ha riferito sua moglie Camilla. Ma è evidente che questi sono tempi di bilancio per il Re che vuole lasciare le cose in ordine, al di là della malattia che lo ha colpito. Sicuramente, non ha rimpianti per quello che riguarda la sua famiglia e in particolare suo figlio Harry, nonostante abbia deciso di escluderlo totalmente dalla Corte e dalla successione.

Carlo tornerà a Pasqua: l’aiuto dalla medicina alternativa

Pare che Carlo risponda bene alle cure contro il cancro. Anche la Regina Camilla, durante un breve viaggio in Irlanda del Nord, ha detto che il Re “procede bene” e che era “deluso” di non poter essere lì con lei.

Secondo fonti vicine a Palazzo, Sua Maestà si sarebbe affidato, accanto alle terapie classiche, anche alla medicina omeopatica che lo aiuterebbe a sopportare meglio i trattamenti. L’omeopata Lauren Johnson Reynolds ha spiegato: “Anche se personalmente non considererei l’omeopatia un’alternativa alla chemioterapia o ad altri trattamenti contro il cancro, l’omeopatia agisce per stimolare la risposta di guarigione del corpo e può quindi essere un’ottima integrazione ai piani di trattamento”.

In effetti, il Re sembra trovare giovamento da questo tipo di cure. Malgrado la malattia, non ha mai perso un appuntamento di lavoro a Palazzo e sembra lui stesso molto fiducioso in una possibile guarigione. I medici gli hanno proibito di partecipare a eventi esterni, per evitare di stancarsi troppo e soprattutto di venire in contatto con eventuali virus o batteri, avendo le difese immunitarie abbassate.

In ogni caso, è altamente probabile che lo vedremo con il resto della Famiglia Reale alla messa di Pasqua. D’altro canto, in queste settimane non ha mai saltato la funzione della domenica. Mentre è ancora in dubbio la presenza di Kate Middleton.

Carlo non ha rimpianti

Carlo comunque lavora in vista del futuro, un dovere che tutti i Sovrani hanno per garantire stabilità alla Monarchia. Ma nel suo caso i piani per la successione sono stati accelerati, proprio per tenere conto di ogni eventualità. Pensare che alcuni media russi lo avevano già dato per morto lo scorso weekend.

In ogni caso, come è noto, nei progetti sulla successione Harry è totalmente escluso. Per lui e per Meghan Markle non è previsto alcun ruolo istituzionale. D’altro canto i Sussex hanno fatto le loro scelte e ora devono accettare le conseguenze.

Dal punto di vista degli affetti, molti insider di Palazzo hanno più volte ribadito che Carlo vorrebbe conciliarsi col figlio e riallacciare i rapporti con lui. Harry sembrava aver fatto uno sforzo quando è arrivato a Londra subito dopo la notizia del tumore del padre. Ma i tasselli da mettere insieme sono molti. Il figlio minore di Diana non ha mai perdonato a Camilla il fatto di aver rovinato il matrimonio dei genitori e dal canto suo Carlo non cede di un passo quando si tratta della moglie.

Poi c’è il capitolo William. Il Principe del Galles non parla col fratello da oltre un anno, non si fida più di lui e non riesce a superare le accuse che ha rivolto a lui e a Kate Middleton.

Se indubbiamente Carlo, come padre, è dispiaciuto per queste divisioni, come Re non ha alcun rimpianto nell’aver escluso dalla Monarchia Harry e Meghan. Si è reso conto che sono totalmente inadeguati e che la loro presenza a Corte farebbe più danni della loro assenza.