Re Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: la mossa di Harry

Fonte: IPA Re Carlo d'Inghilterra

Re Carlo sta attendendo alle cure necessarie per guarire dal cancro. Si tratta di un momento complicato per la corte, privata del sovrano e della Principessa del Galles, Kate Middleton, in ripresa da un intervento addominale. Intanto, a prendersi cura degli “affari di famiglia” è Camilla. La Regina consorte, dopo essere sempre rimasta al fianco del marito, rompendo perfino il protocollo quando si è presentata con lui alla London Clinic il giorno in cui il Sovrano si è fatto ricoverare per l’intervento alla prostata, è stata costretta a lasciarlo solo.

Come sta Re Carlo

Il fatto che per la prima volta Camilla abbia lasciato solo Carlo è in realtà una buona notizie: potrebbe significare un decorso positivo della malattia. Il Re non ha bisogno di un aiuto costante, è in grado di affrontare senza la moglie la situazione grave che sta vivendo. D’altro canto, si rimane straniti nel pensarli separati, seppure per poco tempo. Ma le ragioni della Corona vengono prima di tutto.

Così, Camilla è tornata a Londra con Carlo, che doveva sottoporsi ai trattamenti contro il cancro, e poi è rimasta a Clarence House, mentre lui l’indomani è ripartito per Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove ha deciso di trascorrere il periodo di congedo per curare il tumore.

Camilla è quindi restata a Londra per incontrare i rappresentati della Poppy Factory, l’associazione benefiche che realizza i papaveri rossi, simbolo dei caduti in guerra, istituito tale dal primo conflitto mondiale. La Regina consorte li ha accolti a Clarence House e insieme hanno tagliato con una spada una torta preparata per celebrare il centenario della fondazione.

Camilla ha indossato per l’occasione un abito blu di Anna Valentine e i suoi stivali in suede neri, collana e bracciale di Van Cleef & Arpels. La Sovrana è apparsa tranquilla e disponibile, ma il suo volto tradiva un po’ di preoccupazione.

Harry torna a corte

Dopo la diagnosi di cancro del padre, Harry potrebbe fare (di nuovo) ritorno a corte nel Regno Unito. Questa volta però non sarebbe da solo: con lui anche i figli, Lilibet e Archie. I due bambini non hanno trascorso molto tempo in Inghilterra, o con la loro famiglia residente nel Regno Unito che comprende i loro nonni, il Re e la Regina, e i loro cugini, i figli del Principe e della Principessa del Galles.

Una fonte ha recentemente detto alla rivista OK!: “Harry vuole trascorrere più tempo nel Regno Unito e portare i bambini dai loro nonni e cugini, ma prima dovrà dimostrare il suo valore. Gli è stato chiarito molto”. Ciò fa seguito al recente viaggio di Harry nel Regno Unito dopo aver parlato al telefono con suo padre quando la diagnosi di cancro del re è stata svelata al mondo. E ora, un guru delle pubbliche relazioni specializzato in commenti reali, Lynn Carratt di Press Box PR, ha detto che probabilmente il principe Harry vorrà fare una visita nel Regno Unito con i suoi figli quest’anno. Durante la sua recente intervista a Good Morning America, Harry ha affermato di avere diversi viaggi programmati per l’anno, che gli permetteranno di visitare la sua famiglia nel Regno Unito il più possibile.