Carlo e Camilla si separano per la prima volta, anche se per poco tempo: lei è rimasta a Londra e lui è partito subito per Sandringham

Per la prima volta da quando Buckingham Palace ha dato notizia del tumore, Carlo e Camilla si sono separati. La Regina consorte infatti è sempre rimasta accanto al marito, rompendo perfino il protocollo quando si è presentata con lui alla London Clinic il giorno in cui il Sovrano si è fatto ricoverare per l’intervento alla prostata.

Carlo e Camilla si lasciano (per poco)

Dunque, per la prima volta Camilla ha lasciato solo Carlo. Questo potrebbe essere un buon segnale per il decorso della malattia. Il Re non ha bisogno di un aiuto costante, è in grado di affrontare senza la moglie la situazione grave che sta vivendo. D’altro canto, si rimane straniti nel pensarli separati, seppure per poco tempo. Ma le ragioni della Corona vengono prima di tutto.

Così, Camilla è tornata a Londra con Carlo, che doveva sottoporsi ai trattamenti contro il cancro, e poi è rimasta a Clarence House, mentre lui l’indomani è ripartito per Sandringham, la tenuta nel Norfolk dove ha deciso di trascorrere il periodo di congedo per curare il tumore.

Camilla è quindi restata a Londra per incontrare i rappresentati della Poppy Factory, l’associazione benefiche che realizza i papaveri rossi, simbolo dei caduti in guerra, istituito tale dal primo conflitto mondiale. La Regina consorte li ha accolti a Clarence House e insieme hanno tagliato con una spada una torta preparata per celebrare il centenario della fondazione.

Camilla ha indossato per l’occasione un abito blu di Anna Valentine e i suoi stivali in suede neri, collana e bracciale di Van Cleef & Arpels. La Sovrana è apparsa tranquilla e disponibile, ma il suo volto tradiva un po’ di preoccupazione.

Harry parla della malattia di Carlo

Intanto, dal Canada dove si trova con Meghan Markle per gli Invictus Game, Harry ha parlato per la prima volta del cancro di suo padre Carlo. Non ne aveva mai fatto cenno prima e per questo è stato molto criticato.

Il Duca del Sussex finalmente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Re a Will Reeve di Good Morning America, figlio di Christopher Reeve, il più celebre Superman del cinema. Harry ha raccontato: “Gli ho parlato. Sono saltato su un aereo e sono andato a trovarlo non appena ho potuto”. E ha proseguito: “Amo la mia famiglia. Sono grato per il fatto che ho potuto prendere un aereo e sono andato a parlargli”.

Quando gli è stato chiesto di dire qualcosa sullo stato di salute del Re, si è rifiutato: “Questo resta tra me e lui” e poi è stato possibilista su una eventuale ricongiungimento con la sua famiglia: “Assolutamente. Sì, ne sono sicuro”.