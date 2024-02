Il Re Carlo continua a sottoporsi alle cure per il cancro, ma gli scontri con il principe Harry non lo aiutano

Dopo un breve passaggio a Londra, Re Carlo e Camilla sono ripartiti per il Norfolk. Il sovrano ha infatti scelto di trascorrere nella tenuta di Sadringham il tempo necessario a sottoporsi alle cure necessarie per trattare il tumore da cui è stato colpito. Nelle ultime foto, Carlo appare stanco e provato e i nuovi scontri con il figlio Harry di certo non aiutano.

Carlo: il riposo in campagna e le cure a Londra

Nel mese di gennaio, Re Carlo è stato sottoposto a un intervento alla prostata ma, nonostante le prime voci parlassero di un tumore prostatico, Buckingham Palace non ha fatto sapere quali siano gli organi interessati dal tumore che ha colpito il sovrano. Quel che è stato condiviso è che si tratta di un cancro trattabile. Per questo motivo, Carlo e Camilla si recano spesso a Londra, dove il figlio di Elisabetta riceve le cure necessarie. La coppia trascorre il resto del tempo lontano dalla confusione della City, al sicuro nella tenuta in campagna.

Nuovo affronto da parte di Harry

Nelle foto scattategli nei giorni scorsi, Carlo appariva provato e stanco. E ad accrescere lo stress, oltre alle cure mediche e alla paura naturale in una situazione del genere, contribuiscono anche gli ennesimi dissapori con il figlio Harry.

Tornato a Londra dopo aver saputo della malattia del padre, il duca di Sussex – rivela la giornalista Petronella Wyatt – si sarebbe rifiutato di stare nella stessa stanza di Camilla. Un clima di tensione e rancore che ha molto deluso Carlo, che in questo momento avrebbe soltanto bisogno della vicinanza e dell’affetto della famiglia intera.

