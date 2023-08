acasadi Carlo e Camilla in Scozia: dentro il castello di Balmoral

Nel cuore delle maestose terre scozzesi, sorge un luogo avvolto dalla storia, la bellezza e la magia della monarchia britannica. Il castello di Balmoral, situato nell’Aberdeenshire, è una delle residenze private più emblematiche dei reali inglesi. Un luogo in cui le storie di passato e presente si intrecciano, e dove Carlo e Camilla, figure centrali della famiglia reale, hanno trovato rifugio e intimità. Ecco dove affondano le profonde radici storiche del castello di Balmoral, il suo significato per la regina Elisabetta II e la sua futura eredità sotto il regno imminente di Carlo III.

Il Castello di Balmoral: una storia di amore e tradizione

Come un gioiello incastonato tra le colline verdi della Scozia settentrionale, il castello di Balmoral rappresenta una testimonianza dell’affetto e della cura che i membri della famiglia reale britannica hanno sempre nutrito per questa terra. La storia di Balmoral inizia nel lontano 1852, quando il principe Alberto fece l’acquisto della proprietà, estesa su circa 20.000 ettari, come dono per la sua amata moglie, la regina Vittoria. L’obiettivo era creare un luogo in cui la regina potesse trovare la pace e la tranquillità lontano dal trambusto di Londra. L’architetto William Smith fu incaricato di costruire un nuovo castello baronale scozzese sulla proprietà, il quale venne completato nel 1856, e la struttura originale fu demolita.

Per la regina Elisabetta II quindi, Balmoral è stato molto più di un semplice castello. È stato un rifugio estivo amato e una dimora in cui creare ricordi preziosi. Questo castello ha rappresentato un punto fermo nella vita della regina, un luogo in cui poteva godersi la natura incontaminata della Scozia, lontano dagli obblighi pubblici. Qui, la sovrana amava trascorrere il suo tempo passeggiando tra i vasti terreni, partecipando a picnic all’aperto e dedicandosi alla sua passione per l’equitazione. Nel 2022, Elisabetta II si è spenta proprio a Balmoral, aggiungendo un ulteriore strato di significato a questo luogo iconico nella sua storia personale.

Il futuro del Balmoral sotto Carlo III

Con l’ascesa al trono di Carlo III, il castello di Balmoral si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua lunga storia. Si prevede che Carlo III continuerà la tradizione di trascorrere il tempo estivo in questa tenuta affascinante. Tuttavia, il castello aprirà le sue porte anche al pubblico, consentendo a tutti di immergersi nell’atmosfera unica di questo luogo. Una mostra speciale intitolata “Monarchi a Balmoral” permetterà ai visitatori di attraversare le epoche della monarchia britannica, rivivendo i momenti salienti delle visite reali a questo castello iconico.

Gli interni

L’interno del castello di Balmoral rivela uno spaccato affascinante della vita reale lontano dai riflettori. I dettagli minuziosi dell’architettura, gli arredi pregiati e gli oggetti personali dei reali trasmettono l’atmosfera intima e familiare di questo luogo. Il principe Harry, nel suo libro “Spare”, dipinge un ritratto dettagliato degli ambienti di Balmoral, descrivendo le stanze e gli oggetti che hanno fatto parte della sua esperienza personale all’interno del castello. Questo luogo non è solo una dimora, ma una cornice in cui si sono intrecciate le storie e le emozioni di molte generazioni reali.