La storia di Carlo e Camilla, da amanti a Sovrani

Ne hanno parlato per decenni tabloid e riviste di cronache rosa, sono state scritte biografie non autorizzate e la loro storia è stata raccontata persino in The Crown, ma molti ancora ignorano tutte le vicende che hanno portato Re Carlo e la Regina consorte Camilla da amanti a Sovrani. Seppure si siano conosciuti giovanissimi, nel 1970, sono stati tanti gli ostacoli, che li hanno portati a dire sì solo nel 2005.

Una parte degli inglesi (e del mondo!) li odierà sempre per quello che hanno fatto a Lady Diana, “vittima sacrificale” di un matrimonio “a tre” che non era da celebrare, ma negli ultimi anni la coppia ha iniziato a farsi apprezzare. Il prossimo 6 maggio ci sarà la loro incoronazione, la consacrazione di un qualcosa che, guardando al passato, nessuno avrebbe dato per scontato.

Il primo incontro di Carlo e Camilla

Colpo di fulmine: così descrivono da sempre le cronache rosa l’inizio di una delle storie d’amore più chiacchierate di sempre, quella tra l’allora Principe Carlo e Camilla Shand. Era il 1970, e galeotta fu una partita di polo: la passione per i cavalli li ha sempre accomunati, ma anche fatti innamorare.

22 anni lui, 23 lei, i due iniziarono subito una relazione, non vista di buon occhio a Palazzo: Camilla era semplicemente figlia di un ufficiale, non aveva sangue blu, e quindi non era ritenuta idonea a sposare l’erede al trono del Regno Unito.

La prima separazione ideata da Buckingham Palace

I due furono separati con astuzia, in particolare tre persone erano contrarie al loro amore: la Regina Madre, il Principe Filippo e suo zio, Lord Louis Mountbatten.

Così Carlo fu costretto ad arruolarsi nella Marina Militare, allontanandosi per sei mesi da Londra: fu in quell’intervallo di tempo che Camilla Shand conobbe sposò il suo primo marito, Andrew Parker Bowles. Pare che fu proprio qualcuno vicino alla Famiglia Reale a combinare questo incontro, che portò alle nozze e a due figli: Tom e Laura.

Carlo, ancora innamoratissimo di Camilla, ne soffrì molto, ma non c’era da perdere tempo: bisognava trovare la moglie giusta per il futuro Re d’Inghilterra.

Il matrimonio di Carlo e Diana

Fu nel 1977 che Carlo conobbe la sedicenne Diana Spencer, con la quale convolò a nozze nel 1981. Per la Famiglia Reale era perfetta: di origini ancora più nobili delle loro, di ottima famiglia, giovanissima, bella e vergine. Diana avrebbe portato degli eredi forti e in salute, e la nascita dei Principi William e Harry ne fu una conferma.

Eppure, l’amore tra Carlo e Camilla non si era mai assopito, anzi, covava sotto la cenere, e persino Lady D lo aveva intuito, a poche ore dalle nozze, alle quali, senza vergogna, partecipò l’amante del suo futuro marito. Quando e in che modo la relazione tra Carlo e Camilla sia ricominciata resta un mistero, ma il Principe, anche pochi giorni prima del matrimonio reale, continuava ad acquistare regali di nascosto.

La fine del matrimonio e le conseguenze per l’immagine di Camilla

Diana ne uscì distrutta, fisicamente ed emotivamente, e ben presto la notizia divenne di dominio pubblico, e, verso la fine degli anni ’80, tutti a Corte parlavano di questa storia d’amore clandestina, che fu svelata ufficialmente nel 1992, tra le pagine del libro Diana – La sua vera storia, di Andrew Morton.

I disturbi alimentari e i tentativi di suicidio della Principessa del Galles portarono a uno schieramento netto del pubblico dalla sua parte, mentre Camilla divenne la rovina famiglie. Le cose peggiorarono dopo l’ormai nota intervista del 1995 di Diana, nella quale parlò di questo “matrimonio a tre“.

Carlo e sua moglie si separarono il 9 dicembre 1992, e il divorzio venne ufficializzato il 28 agosto 1996.

La vita di Carlo e Camilla dopo la morte di Diana

La situazione per il Principe e la sua amante si faceva difficile: tutti li odiavano, e la morte di Lady D peggiorò la cosa, portando la coppia a mantenere privata la relazione ancora per diversi anni.

Come raccontato dal Principe Harry nella sua autobiografia Spare, lui e William inizialmente si opposero a lungo all’ingresso di Camilla nella loro vita, e lo stesso, secondo altre indiscrezioni, fecero Anna e Andrea, convinti che, dopo la tragica vicenda di Diana, questo avrebbe portato solo ulteriore odio verso i Windsor.

Ma la coppia mantenne il punto, e nel 1999, a Londra, ci fu la loro prima apparizione pubblica: Camilla aveva già divorziato nel 1995, e quei primi scatti insieme non colsero di sorpresa proprio nessuno.

Le nozze di Carlo e Camilla: la Duchessa di Cornovaglia

Le cose procedettero con cautela, e a Natale 2004, Carlo chiese la mano di Camilla. Il fidanzamento fu ufficializzato il 10 febbraio 2005, e le nozze furono celebrate a Windsor, con rito civile, il 9 aprile dello stesso anno.

Il matrimonio con Diana Spencer era stato quello più seguito in tv nella storia delle famiglie reali d’Europa: un evento che aveva commosso milioni di persone in tutto il mondo, mentre quello tra Carlo e Camilla, privo della pompa magna e del seguito popolare, fu un evento su scala decisamente ridotta.

Non solo, un giorno il Principe sarebbe diventato Re e capo della chiesa, dunque dovette chiedere il permesso della Regina Elisabetta, del Parlamento e della stessa Chiesa d’Inghilterra, per risposarsi, in quanto divorziato. William e Tom Barker Bowles (tra i quali non corre buon sangue da sempre) furono i testimoni degli sposi, per i quali la Sovrana tenne un ricevimento al Castello di Windsor.

La vita di Camilla da quel momento cambiò per sempre: arrivarono gli incarichi ufficiali, prima al fianco di Carlo, poi anche da sola, e ottenne il titolo di Duchessa di Cornovaglia. No, anche se sulla carta era anche Principessa del Galles, fu una scelta della Famiglia Reale quella di presentarla pubblicamente con un altro titolo, diverso da quello che aveva rivestito Lady Diana.

I nuovi Sovrani d’Inghilterra

Con il passare degli anni il fantasma di Diana ha abbandonato la coppia, sempre più amata dai sudditi, che li hanno perdonati per il passato. Dopo aver vissuto a lungo a Clarence House, la residenza reale preferita del nuovo di Carlo, i due, divenuti Re e Regina consorte, si sono trasferiti a Buckingham Palace.

A malincuore, quella casa è stato il loro nido d’amore in questi anni, ma ora il dovere li chiama. Il 6 maggio verranno incoronati durante una cerimonia mastodontica, e quella coppia di ragazzi che si era innamorata ad una partita di polo vedrà sugellato, una volta per tutte, il ruolo che a lungo, la stessa famiglia, aveva loro negato.