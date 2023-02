“Camilla mai così popolare”: la notizia inaspettata che fa tremare Kate Middleton

Fonte: IPA e Getty Images Camilla osa già con la corona di Elisabetta. Ma Kate Middleton la batte

Questo 2023 si prospetta come un anno impegnativo per la Corona inglese: dopo l’autobiografia esplosiva di Harry, e le conseguenze che scopriremo nei prossimi mesi, si avvicina l’incoronazione di Re Carlo e l’inizio ufficiale di un nuovo regno che, già ora, sembra non posarsi su basi solide. E mentre il Sovrano scende sempre di più nell’indice di gradimento, a salire, a sorpresa, è sua moglie, la Regina consorte Camilla. Dopo decenni di odio incondizionato da parte dei sudditi, una parte di loro oggi l’apprezza, e questo fa tremare persino Kate Middleton, che sperava di avere i riflettori tutti per sé.

Camilla, dalla più odiata d’Inghilterra a Regina amata

Gli eventi cambiano la nostra percezione del mondo, delle cose, e soprattutto delle persone. Questo è ciò che sta avvenendo nel Regno Unito dove, l’odiatissima Camilla Parker Bowles si è tramutata in un’amata e rispettata Regina consorte.

Chi lo avrebbe mai detto, nessuno nella Famiglia Reale ci avrebbe mai scommesso, ma Re Carlo l’ha sempre sostenuta, anche nei momenti di massima tensione. Resta innegabile che Camilla si era messa da sola in una situazione scomoda, anzi, la più scomoda di tutto il regno: l’amante del futuro Re.

Eppure, se il ricordo di Lady Diana resta sempre caro nel cuore degli inglesi, è pur vero che, la sua inevitabile assenza, ha lasciato spazio alla discreta Duchessa di Cornovaglia, oggi Regina che, zitta zitta, ha saputo conquistare i sudditi. O almeno una fetta di essi: il 33% dei votanti al mega sondaggio indetto da GB News, ha detto di essere a suo favore, il 30% di non apprezzarla ancora e di non volerla sul trono. Gli altri hanno ammesso di essere indifferenti a questa donna.

Potrete pensare, dunque, che questo non sia un grande risultato, ma invece lo è: Camilla, che proprio nei giorni scorsi ha contratto il Covid, è salita nell’indice di gradimento, dato che in passato oltre il 50% degli inglesi era contro di lei.

Qualche dato in più? A sorpresa Camilla piace molto agli over 65 che, superato il trauma per Diana, sono riusciti a rivalutare la sua persona. Chi non la sopporta proprio è, invece, la fascia 18-24: i giovanissimi stanno riscoprendo la figura della Principessa del Galles, e ammirano Kate e Meghan.

Eppure, proprio la Middleton, secondo gli esperti, deve temere questi risultati: infatti, secondo i bene informati, la moglie del Principe William e il suo staff contavano sul fatto che Camilla, avanti con l’età e un passato non gradito agli inglesi, le lasciasse molto più spazio. Invece, la Regina consorte è molto attiva, molto richiesta, e sorprendentemente molto amata.

L’inaspettata caduta di Re Carlo

Non solo Kate Middleton deve temere questa nuova popolarità di Camilla: Re Carlo continua a precipitare nei sondaggi, e la situazione sembra non avere, al momento, margine di miglioramento. Se l’assenza di charme e il fantasma di Diana certo non aiutano, sono ben altre le vicende che lo spingono giù in classifica.

Prima di tutto la faccenda Harry e Meghan: gli inglesi si dividono tra chi crede a loro, e quindi disprezza Carlo, e chi invece è delusa da lui perché non ha preso gravi provvedimenti contro di loro.

La seconda spinosa situazione è quella del Commonwealth: l’Australia ha deciso di non usare più il volto del Sovrano sulle proprie banconote e, come altri paesi, pensa al referendum per rimuovere Carlo come Capo di Stato. Non solo, oggi la voce di queste popolazioni, succubi per decenni della Corona, si fa sentire chiara e forte, e i Windsor sono additati come oppressori e sfruttatori.

Infine, molti inglesi non credono più nella Monarchia che, a loro dire, si sarebbe dovuta concludere con la morte della Regina Elisabetta. Perché, quindi, sperperare così tanti soldi pubblici per una cerimonia di incoronazione? Il Regno Unito sta vivendo una profonda crisi economica, e tutto sembra davvero sconveniente.