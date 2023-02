Incoronazione di Re Carlo, l’emblema scelto e il suo significato

Re Carlo è prossimo alla sua incoronazione: mancano meno di 100 giorni, e fervono i preparativi, ed è Buckingham Palace a svelare l’emblema scelto dal Sovrano e il suo significato. Infatti, come da tradizione, colui o colei che sale sul trono sceglie un simbolo che lo rappresenterà ufficialmente negli anni del suo regno, ma soprattutto nei giorni del mega evento, tra merchandise e feste in tutto il paese. E, in questo periodo di tensioni e crisi nel Regno Unito, Carlo III ha optato per un design che riunisce i quattro stati principali che lo formano, un modo per ricordare che lui sarà il Re di tutti.

Re Carlo: svelato l’emblema scelto per l’incoronazione

Ogni grande evento per la Famiglia Reale inglese comporta una serie di riti ben precisi, e tra questi c’è certamente la realizzazione di un emblema ufficiale. Per questo Re Carlo, per la sua incoronazione, prevista per il prossimo 6 maggio, non poteva certo farne a meno.

Buckingham Palace lo ha reso pubblico in questi giorni, svelando l’autore, il disegno e la sua spiegazione. L’artista che si è occupato dell’emblema per l’incoronazione di Carlo III è Sir Jony Ive KBE, in passato una delle prestigiose firme della Apple, e negli ultimi anni, sino a maggio 2022, preside del Royal College of Art.

Il design si ispira ai quattro paesi d’origine del Regno Unito e ai loro simboli. I quattro fiori nazionali sono stati usati per formare la corona di Sant’Edoardo: la rosa inglese, il cardo scozzese, il narciso gallese e il trifoglio nordirlandese. La Corona di Sant’Edoardo è quella che verrà posta sulla testa di Carlo durante la cerimonia in cui sarà incoronato Re.

Il significato dell’emblema voluto fortemente da Carlo

La scelta di questi quattro fiori ha due significati profondi, uno svelato dall’autore stesso, e l’altro più nascosto, ma di grande impatto politico.

“Il design è stato ispirato dall’amore di Re Carlo per il pianeta, la natura e la sua profonda preoccupazione per il mondo green” ha svelato Sir Jony Ive KBE. “L’emblema parla del felice ottimismo della primavera e celebra l’inizio di questa nuova era per il Regno Unito. La dolce modestia di queste forme naturali si combina per definire un emblema che riconosce l’importanza gioiosa e profonda di questa occasione.”

Ma non solo, la scelta dei fiori dei quattro paesi del Regno Uniti, raggruppati per l’occasione, è anche un messaggio di unificazione, vista la profonda crisi che stanno attraversando. L’Irlanda è molto disinteressata a tutto ciò che riguarda la Corona, la Scozia spera di arrivare al referendum per distaccarsi, e l’Inghilterra sta vivendo un momento drammatico per l’economia. In questo momento solo il Galles sembra restare fedele al fianco dei Windsor.

L’emblema dell’incoronazione utilizza anche i colori della bandiera della Gran Bretagna, bianco, rosso e blu. Insomma, Carlo ce la mette tutta, ma basterà un logo, autocelebrativo, a salvare la barca che affonda?

Fonte: IPA

L’utilizzo dell’emblema ufficiale di Carlo III

Ogni regnante, come da tradizione, ha un suo emblema, e questo sarà quello di Re Carlo. Però, il suo utilizzo sarà strettamente legato alle celebrazioni per la sua incoronazione di maggio.

Così come accaduto in passato, infatti, verrà riprodotto su un numero infinito di gadget, e il merchandising ufficiale sarà una parte importante di un evento di tale portata. Il logo verrà riprodotto anche sul programma della giornata, su volantini, cartelloni dell’incoronazione e per tutti gli show musicali che si terranno in giro per il paese nel lungo weekend di celebrazioni.