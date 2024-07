Carlo, ultime notizie. Camilla con la corona da 1 miliardo. Il Re scatta contro il paggio

Fonte: Getty Images Camilla

Non si può negare che Camilla abbia avuto un compleanno da Regina. Infatti, nel giorno in cui ha festeggiato i suoi 77 anni è arrivata a Westminster con Carlo in carrozza indossando la corona di diamanti, nota anche come Diadema di stato di Giorgio IV, che vale 800mila sterline, poco meno di un miliardo di euro (952.541,28 euro per la precisione). Un compleanno perfetto, se non fosse che il Re era particolarmente irritato, tanto da prendersela con un paggio.

Carlo e Camilla in carrozza all’apertura del Parlamento

Di ritorno dal viaggio nelle isole del Canale, Carlo e Camilla hanno presenziato all’apertura del Parlamento, due settimane dopo l’elezione del nuovo Primo Ministro, Keir Stramer. L’inaugurazione ufficiale si svolge nella Camera dei Lord il primo giorno della nuova sessione parlamentare, che solitamente si tiene a novembre, ma a causa del cambio di governo, è avvenuta il 17 luglio.

Dunque, Camilla ha trascorso il suo compleanno impegnata in uno degli eventi più imponenti e formali della Gran Bretagna, ma almeno lo ha potuto festeggiare con lo sfarzo che si confà a una Regina.

Lei e Carlo sono arrivati a Westminster sulla carrozza del Giubileo di Diamanti, partita da Buckingham Palace. In Parlamento il Re ha pronunciato il suo primo discorso sotto un governo laburista, affermando che il programma legislativo si sarebbe basato su “sicurezza, equità e opportunità per tutti”, e ha definito misure in materia di immigrazione illegale, edilizia abitativa, pianificazione, diritti dei lavoratori e nazionalizzazione delle ferrovie.

Carlo irritato si scaglia contro il paggio

Malgrado la solennità della cerimonia, Re Carlo non ha nascosto la sua irritazione. E si è sfogato contro un paggio che gli stava sistemando il mantello. Il Sovrano ha ritratto con uno scatto la mano e alla fine ha allontanato il ragazzo, sistemandosi da solo la lunghissima toga.

Evidentemente Carlo è un po’ stanco, perché un paio di giorni prima era scattato con un assistente che non è stato abbastanza solerte nell’aiutare sua moglie a infilarsi il trench.

Ma gli scatti d’ira non sono una novità. Nel 2022 ha esordito come Re prendendosela con la penna stilografica che non scriveva.

Fonte: Getty Images

Camilla con la corona che vale 1 miliardo

Camilla ha sacrificato il suo 77esimo compleanno per la Monarchia. Infatti, lo ha trascorso al Parlamento accanto a Carlo. Però ne è valsa la pena per i gioielli che altrimenti non avrebbe potuto indossare. La Regina consorte si è presentata a Westminster con un look molto simile a quello che ha sfoggiato alla sua incoronazione. Infatti, ha scelto un lungo abito bianco, firmato Fiona Clare che è la stilisti cui si affida per i suoi look più formali.

Sul capo scintillava il Diadema di stato di Giorgio IV che vale quasi 1 miliardo e che ha indossato lo scorso novembre per l’apertura del Parlamento. La corona è composto da un diamante color canarino da quattro carati ed è composto da 1333 diamanti per un peso complessivo di 325,75 carati e 169 perle.

Il diadema fu realizzato nel 1820 per l’incoronazione di Giorgio IV. Poiché il Consiglio privato decise che la corona non poteva contenere rose, trifogli e cardi, il diadema presenta i simboli nazionali. Da allora lo hanno portato tutti i Sovrani britannici. Fu leggermente modificato nel 1902 dalla Regina Alessandra. Nel 1991 Elisabetta II acconsentì che il diadema fosse esposto tra i gioielli della Corona.

Camilla, oltre alla Corona, ha indossato anche la collana di diamanti di Elisabetta. Si è stimato che tra lei e Carlo per la cerimonia di apertura del parlamento abbiano indossato gioielli da valore di 4.882.198.000 euro.