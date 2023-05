Harry, 30 minuti da solo a Palazzo dopo l’incoronazione: vuole il divorzio

Dopo l’incoronazione Harry ha trascorso 30 minuti completamente da solo a Buckingham Palace, mentre tutto il Paese festeggiava suo padre Carlo e Meghan Markle se la spassava con gli amici facendo tracking. Il secondogenito di Diana in quel momento è apparso il Principe più triste al mondo, abbandonato da tutti, desideroso di avere un contatto con suo papà e con suo fratello, talmente scoraggiato da sfogarsi con Jack Brooksbank, marito di sua cugina Eugenia di York, così abbattuto da pensare al divorzio.

Harry liquidato da Re Carlo

All’incoronazione di Carlo, Harry ha fatto quasi pena. Sembrava un pesce fuor d’acqua, relegato in terza fila, seduto dietro alla Principessa Anna che con la piuma rossa del cappello gli nascondeva perfettamente il viso, raramente inquadrato dalla BBC, nessuno dei suoi parenti più stretti che non solo non gli ha rivolto la parola ma nemmeno uno sguardo, quasi fosse indegno. E adesso, terminati i giorni di festa, tra i membri della Famiglia Reale in molti si chiedono per quale motivo Harry abbia partecipato alla cerimonia visto, orpello inutile e scomodo.

Anche suo padre Carlo, che ha ringraziato tutti condividendo su Instagram le foto ufficiali dell’incoronazione, lo ha liquidato dichiarando che gli è spiaciuto che Harry non abbia partecipato al banchetto e al concerto in suo onore. Eppure non ha voluto avere alcun contatto con lui, eppure non si è preoccupato di abbandonarlo tutto solo a Buckingham Palace mentre lui e il resto della famiglia partecipava ai festeggiamenti. E posava per le foto ufficiali dove ovviamente il Duca del Sussex non compare.

Harry, quei 30 minuti da solo a Buckingham Palace

Il Mirror infatti ha confermato che dopo la cerimonia all’Abbazia di Westminster, Harry si è trovato da solo a Palazzo. Non ha avuto alcun contatto con Carlo, Camilla o William e Kate. Ha aspettato lì una trentina di minuti e poi il suo autista è venuto a prenderlo per portarlo in aeroporto dove è salito su un volo di linea che lo ha riportato in California da Meghan Markle e dai figli Archie e Lilibet. Ma nella sua casa di Montecito non c’era nessuno ad aspettarlo. La cara mogliettina infatti ha trascorso la giornata a fare trekking con gli amici, anziché attendere il Principe. Ma non si è separata dall’orologio e dai bracciali che appartenevano a Diana e che valgono migliaia di euro.

Dunque, nessuno ha degnato Harry. Cattiveria? No, semplicemente tutta la sua famiglia era impegnata a rispettare il programma dell’incoronazione, ma d’altro canto non hanno avuto nemmeno l’accortezza di fargli recapitare da qualche domestico o assistente un messaggio o un saluto. Insomma che ci fosse o non ci fosse, era indifferente.

Harry e il divorzio da Meghan Markle

Gli unici che gli hanno rivolto la parola sono stati Eugenia di York e suo marito Jack Brooksbank poco prima della cerimonia. Il Principe si è sforzato di sorridere e pare che si sia sfogato dicendo che aveva provato a contattare Carlo e William ma non aveva ottenuto risposta.

Stando ai soliti ben informati, Harry è talmente abbattuto che non trova consolazione nemmeno con Meghan. Lady Markle si è allontanata da lui, ormai i loro interessi sono differenti e lei lo vede come un cavallo perdente. Il divorzio è dietro l’angolo.