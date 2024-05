Letizia di Spagna, incidente con frattura: le foto in pubblico

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è stata vittima di un incidente domestico che le ha procurato una frattura al piede destro costringendola a indossare delle sneaker di Vivobarefoot anche a un evento di gala, pur di mantenere fede ai suoi impegni.

Letizia di Spagna, incidente in casa: piede fratturato

Letizia di Spagna si era già presentata con un forte dolore al piede destro al 40esimo giuramento della bandiera di suo marito Felipe, dove era stata raggiunta anche dalla sua figlia maggiore, la Principessa Leonor. Il motivo di questa sofferenza era dovuta alla frattura di un dito.

Come ha in seguito spiegato la Casa Reale, la Reina Letizia è stata vittima di un incidente domestico. Ha infatti sbattuto il piede contro un tavolo e nell’impatto si è rotto un dito. A causa della frattura i medici le hanno applicato una fasciatura che le ha immobilizzato il dito coinvolto. A quanto si è appreso si tratta di quello centrale del piede destro.

Letizia di Spagna, le sneaker vanno a ruba

I medici le hanno raccomandato ghiaccio e riposo assoluto. Ma Donna Letizia non ha voluto rinunciare agli impegni di Corte, tre in tre giorni. Troppi da saltare e quindi ha optato per una soluzione diversa. Ossia indossare scarpe basse, morbide e larghe, invece delle décolleté e ovviamente niente tacchi. La stessa Regina ha spiegato di essere stata sfortunata “ma questo non mi curerà. Non ho saputo di essermi fratturata il piede finché non ho fatto la radiografia. Indosserò delle scarpe larghe per qualche tempo”.

Fonte: Getty Images

La Reina ha optato per delle sneaker bianche da 180 euro, modello Geo Court III, firmate Vivobarefoot, che ha saputo indossare in modo versatile con tre look diversi e in tre appuntamenti differenti per formalità. Le stringate della Reina ora le vogliono tutte e si possono acquistare anche online.

Letizia di Spagna, la giacca fucsia

Lunedì 6 maggio l’abbiamo vista al concerto EmocionArte, al Teatro Real di Madrid indossare dei pantaloni bianchi abbinati a una giacca in principe di Galles fucsia sfrangiata, firmata Mango, e ovviamente le sneaker, ma di un altro brand.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, la giacca di Victoria Beckham da 160 euro

Poi martedì 7 maggio Letizia si è presentata agli SM Awards indossando un magnifico tailleur pantaloni bianco, che appartiene alla collezione di Mango creata in collaborazione con Victoria Beckham. La stilista ed ex Spice Girl ha confessato di considerare la Regina la sua icona fashion. Sotto la giacca, che costa 160 euro, un top-lingerie bordato in pizzo, molto chic. E ancora una volta sono state particolarmente apprezzate le sneaker bianche.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, giacca Uterqüe

Infine, per celebrare la festa nazionale della polizia, Donna Letizia ha indossato una giacca pied de poule, bianca e nera, firmata Uterqüe, sotto la quale apparentemente non c’è nulla, abbinata a un paio di pantaloni bianchi e le solite stringate.

Fonte: Getty Images

Tre outfit sensazionali e raffinati, anche senza tacchi. In effetti, è da diverso tempo che Letizia non indossa scarpe alte, al massimo si permette 5 cm di tacco. Questo perché la Reina soffra del morbo di Morton che le procura forti dolori al piede. Un paio di anni fa aveva anche subito un intervento chirurgico che però non ha risolto la situazione. Recentemente durante il viaggio di Stato nei Paesi Bassi è stata costretta a salutare gli invitati della cena di gala a Palazzo seduta su uno sgabello, proprio perché non riusciva a stare in piedi a causa del male.