Letizia di Spagna, la giacca fucsia è il trend della primavera

Letizia di Spagna adora indossare capi rosa e fucsia e la giacca in tweed (alla portata di tutte) è la scelta perfetta per le tiepide giornate di primavera

Fonte: IPA Letizia di Spagna, incantevole con l’abito rosa cipria

Regina di Spagna ma anche di stile. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, evento a lei particolarmente caro, Letizia di Spagna ha ripescato dal suo guardaroba una giacca che è il perfetto trend di questa primavera. Fucsia, in tweed e con chiusura a cerniera, un capo in linea con le scelte della Sovrana che da tempo ormai è una vera paladina della moda low cost e punta su marchi spagnoli.

Letizia di Spagna, la giacca low cost a portata di tutte

La primavera è la stagione perfetta per indossare capi dai colori più intensi e accesi e il fucsia, a distanza di mesi dal trend lanciato dal fenomeno-Barbie, continua a essere la scelta più giusta per onorare queste giornate soleggiate (brutto tempo permettendo). Letizia di Spagna da sempre adora le tonalità di rosa che ha indossato in più occasioni e anche durante la sua ultima uscita, la festa organizzata a Oviedo lo scorso 14 maggio 2024 per celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha scelto un capo che esprime appieno questa sua passione.

Fonte: IPA

La nostra adorata Regina di stile ha ripescato dal suo guardaroba una giacca in tweed e misto cotone di Mango (abbinandovi il top smanicato dello stesso colore, tessuto e brand), marchio spagnolo che indossa abitualmente, in una splendida tonalità fucsia. Si tratta di un modello dritto e corto, con collo stondato e maniche lunghe, impreziosita da quattro tasche a toppa sul davanti e chiusa da una zip. Letizia ancora una volta ha scelto un capo low cost e alla portata di tutte che sul sito di Mango si può acquistare a 79,99 euro.

Un abbinamento casual-chic all’insegna della comodità

Come esaltare al meglio la trama della giacca? Ovviamente abbinando un colore completamente agli antipodi! Il contrasto creato da Letizia di Spagna con i pantaloni bianchi è semplicemente perfetto. Si tratta di un modello ultra comodo ma al contempo chic, realizzato in tessuto elastico e morbido e con la zampa che si allarga con effetto-campana.

Fonte: IPA

“Comodità” è una parola necessaria per la Regina, che da qualche tempo soffre del neuroma di Morton, una condizione dolorosissima del piede che le impedisce di indossare scarpe troppo alte. Secondo voci vicine alla Casa Reale spagnola, Letizia avrebbe aggravato la situazione urtando il piede destro e lesionandosi una falange. Ed ecco spiegato come mai, ancora una volta, ha messo da parte le sue décolleté preferite e le expadrillas con maxi zeppe (il suo must durante la bella stagione) preferendo delle semplici sneakers bianche senza plateau (ovviamente) del marchio Vivo Geo Court.

Unica eccezione in questo look low cost ma super accattivante sono stati i gioielli che Letizia indossa sempre con molta parsimonia, senza caricare troppo il volto tendenzialmente naturale e con un make up leggerissimo. La Regina di Spagna non ha voluto rinunciare a un paio dei suoi orecchini preferiti, il modello ad ago in oro rosa 18 carati della collezione I am Red del brand Gold & Roses, impreziositi da diamanti e rubini en pendant con la mise.