Letizia di Spagna, tailleur coreano e orecchini a gelsomino: folla impazzita

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha fatto strage di cuori durante la sua visita a Barcellona, la folla la osanna e grida “Viva la Regina”. E lei incanta tutti presentandosi con uno dei suoi magnifici tailleur pantaloni in broccato nero alla coreana, firmato Dries Van Noten. Per non parlare dei suoi magnifici orecchini a forma di gelsomino, di Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, il tailleur coreano di Dries Van Noten

Letizia di Spagna ha sfoggiato nella settimana di San Valentino due look strepitosi, prima la giacca color limone dall’abbottonatura particolare e poi un altro dei suoi magnifici tailleur pantaloni.

Come è noto il completo giacca e pantaloni ha superato di gran lunga abiti e gonne nelle scelte stilistiche di Regine e Principesse. Da Letizia a Kate Middleton, prima dell’operazione all’addome, l’ensemble va per la maggiore. Lo vediamo di tutti i colori e di tutti i tagli, con pantaloni larghi o a sigaretta, abbinati a top lingerie o a camicie bon ton col fiocco al collo.

La Reina poi lo ha sdoganato anche nei gala e negli eventi serali. Come è il caso del tailleur in broccato nero che ha sfoggiato a Barcellona in occasione dell’inaugurazione della Torre Puig-T2 , un edificio che si aggiunge al complesso degli uffici centrali di Puig, azienda che raccoglie sotto di sé alcuni dei brand di moda più prestigiosi – e amatissimi da Donna Letizia – come Carolina Herrera, Nina Ricci e Dries Van Noten. Ed è proprio di quest’ultimo il tailleur scelto dalla Regina per l’evento.

Il completo è composto da una giacca con collo coreano, tasche frontali, monopetto e spalle strutturate e da un paio di pantaloni a sigaretta, entrambi in nero broccato, molto raffinato ed elegante.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, capelli lisci e orecchini a gelsomino

La Reina ha abbinato il tailleur a una borsa di Carolina Herrera, nera con chiusura e catena in oro, e a delle slingback dal tacco midi, della stessa stilista venezuelana. Sempre di Carolina Herrera sono i magnifici orecchini in oro giallo a forma di gelsomino che illuminano ed esaltano il viso di Letizia.

Altra scelta strategica della moglie di Felipe riguarda i capelli. Letizia raramente li raccoglie in complicati chignon, proprio nelle occasioni più formali li porta così, magari quando deve indossare dei cappelli. Ma le circostanze sono veramente rare. E così a Barcellona sfodera il suo cavallo di battaglia in fatto di pettinature. Sua Maestà si presenta all’appuntamento coi capelli stirati e lucidissimi, un’acconciatura che la ringiovanisce di qualche anno.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, folla impazzita per lei

La folla è entusiasta di lei. Letizia viene accolta dal grido di “Viva la Regina”. Per la verità, anche Felipe ha avuto il suo “Viva il Re”. La coppia si è quindi sentita in dovere di andare a salutare la gente e si è perfino fermata a stringere mani e scambiare due parole. Pensare che la Reina non ama questo tipo di cose e soprattutto detesta essere toccata, ma è dovuta scendere a compromessi per farsi amare dal suo popolo.