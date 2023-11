Letizia di Spagna infiamma col tailleur rosso e sfida il dress code

Fonte: IPA Letizia di Spagna, Regina in rosso: i look più belli e audaci

Letizia di Spagna torna a indossare il rosso, il suo colore iconico, e decisamente si riconquista la scena. La Reina ha recuperato dal suo guardaroba il tailleur pantaloni, color del fuoco, firmato Carolina Herrera.

Le ultime settimane di lavoro di Letizia di Spagna sono state piuttosto impegnative ma anche piene di soddisfazioni. Infatti, ha assistito al giuramento sulla costituzione di sua figlia Leonor che così si avvia a diventare la futura Regina spagnola e poi è volata a Copenhagen con suo marito Felipe dove è stata ospite della Famiglia Reale danese. E qui ha fatto sfoggio dei suoi look più affascinanti, riuscendo a mettere in ombra la pur sempre elegantissima Mary di Danimarca.

Letizia di Spagna, il tailleur rosso di Carolina Herrera

Tornata definitivamente a Madrid, Letizia ha ripreso gli impegni di routine, ma non senza dimenticare di far parlare di sé grazie al suo look. Così, ritroviamo Donna Letizia con Felipe prima all’inaugurazione della mostra Picasso 1906. La grande trasformazione al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía di Madrid e poi al Museo del Prado per la consegna dei Premi del giornalismo d’arte, giunto alla 21esima edizione. Come è noto la Reina ci tiene particolarmente a questi appuntamenti con la stampa, visto i suoi trascorsi da giornalista. E quindi ha voluto essere al centro dell’attenzione sfruttando il più semplice dei trucchi, il suo look.

Fonte: Getty Images

Letizia non ha esitato a indossare il colore che più le dona e che meglio rappresenta la Spagna, il rosso. E lo ha fatto scegliendo quello che l’outfit del momento, il tailleur pantalone, scelto da tutte le donne influenti e regali come Kate Middleton.

L’outfit della Reina è firmato Carolina Herrera e non è una novità del suo guardaroba. Infatti, appartiene alla collezione Pre-fall 2019 e la Regina lo ha indossato per la prima volta la scorsa primavera. L’ensemble è composto da una giacca sciancrata, a monopetto, e da un paio di pantaloni dal taglio dritto.

Letizia di Spagna, l’abbinamento di colori sfidante

A dare un tocco di originalità, è l’abbinamento di colori scelto da Letizia che sotto il blazer porta un top a maniche corte rosa cipria. Il dress code del passato dice che queste due tonalità non vanno mai accostate, ma il gusto attuale lo permette e lo incoraggia. E in effetti se il risultato è come quello della Reina, è perfetto.

Fonte: Getty Images

Letizia completa il look con un paio di scarpe dal tacco largo e con tre cinturini che arrivano alla caviglia, firmati Patrizia Pepe, anche loro rosa cipria come la blusa.

Come sempre i gioielli sono ridotti all’essenziale: un piccolo paio di orecchini con brillanti e il suo anello dedicato a Dante, del brand italiano Coreterno.