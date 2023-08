Fin dai suoi giorni da principessa,, e lo ha scelto in diverse occasioni nelle sue apparizioni pubbliche più importanti, così come in numerose occasioni quotidiane. Tanto è vero che il cremisi è anche noto come 'rosso Letizia'. Non ci sorprende che la Regina ami questa tonalità, poiché la scienza ha dimostrato che è uno dei colori più favorevoli dello spettro cromatico. Oltre a trasmettere fiducia, potere ed eleganza, il rosso è anche il colore rappresentativo della Spagna. Analizziamo i suoi look più iconici in questa tonalità, partendo dal un completo firmato Hugo Boss, abbinato a una semplice maglietta nera e comodi stivaletti. Questo look è stato scelto dalla Regina per godersi la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile , in cui la Spagna ottenne la vittoria.