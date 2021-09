El Cocal, a Murano la fornace del vetro tutta al femminile di donne coraggiose

Tutto è nato da Chiara Lee Taiarol, di origini venete e con mamma americana, che lavora il vetro da oltre dieci anni. La sua passione l'ha portata a girare il mondo, dall'Australia a Seattle, sino a ritornare a Murano dove, in piena pandemia e con coraggio ha creato la sua fornace con l'amica e socia Mariana Oliboni. “Lavoro il vetro da circa 10 anni – ha spiegato al magazine Fatto a Mano – ho viaggiato molto per imparare questa lavorazione. Rientrata in Italia, a Murano, ho cercato lavoro ma è stato molto difficile sia per la carenza, sia per la mentalità un po’ chiusa rispetto alle possibilità per le donne in questo ambito. Poi il lockdown ha ulteriormente complicato tutto ed a quel punto ho deciso di realizzare un sogno che avevo da tempo: aprire una fornace tutta mia”.

A Chiara e Mariana si sono poi unite Veronica Cavalier e Resi Girardello. Un team tutto al femminile che punta in alto, unendo alla tradizione anche idee innovative. Così accanto ai bicchieri, al vasellame e ai lampadari troviamo installazioni e sculture, con un occhio alla musica. El Cocal ha infatti creato la prima batteria in vetro. Il sogno del gruppo è infatti sempre stato quello di ideare degli strumenti musicali usando il vetro di Murano.

Sui social, Chiara, Mariana e le altre donne di El Cocal mostrano le loro opere d'arte. Si muovono con sicurezza nella fornace, svelando i processi di lavorazione del vetro. Un lavoro che richiede amore, passione e dedizione, ma anche estrema precisione e un pizzico di fantasia perché nessuna creazione sia uguale all'altra. Il risultato è qualcosa di straordinario e diverso perché, come spiegano Chiara e Mariana sui social: "El Cocal è una fornace che si distingue dalle altre, dove si vuole elogiare l'arte e la femminilità in ogni prodotto".