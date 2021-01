Addio a Robert Hossein, l’affascinante conte di Angelica

editato in: da

Classe 1927, nato il 30 dicembre, si è spento a 93 anni l’attore e regista Robert Hossein. Tra i suoi ruoli più conosciuti come attore quello dell’affascinante conte Joffrey de Peyrac nella saga cinematografica di Angelica composta da un totale di cinque film.

Attore, regista, sceneggiatore: Robert Hossein, all’anagrafe Robert Hosseinhoff, è stato un figlio d’arte. Il padre infatti era un compositore, mentre la madre era un’ attrice. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato molto presto, quando a soli 19 anni ha calcato le scene dei teatri. Nel 1948, invece, ha fatto il suo debutto al cinema. Il successo è arrivato grazie a una serie di pellicole che lo hanno visto recitare accanto a grandi dive del cinema da Brigitte Bardot (Il riposo del guerriero, datato 1962) a Sophia Loren (Madame Sans-Gêne del 1962). Sono anche gli anni della serie cinematografica Angelica in cui ha recitato insieme all’attrice Michèle Mercier. La serie di film nasce dai romanzi scritti da Anne e Serge Golon.

La sua filmografia è davvero vasta e ricca di ruoli importanti, tra gli ultimi lavori si possono ricordare Murder party del 2006, una miniserie televisiva, e Trivial – Scomparsa a Deauville del 2007 per la regia di Sophie Marceau.

Dalla metà degli anni Cinquanta, Robert Hossein ha portato avanti anche l’attività come regista dando vita a numerose pellicole.

Il suo fascino e il suo talento lo hanno reso molto amato e la carriera è la dimostrazione tangibile della bravura di Robert Hossein. Un interprete molto amato che ha ottenuto grande successo per le sue numerose interpretazioni sia per il cinema che per il teatro.

A dare la notizia della sua morte, avvenuta in una clinica a una clinica di Essey-lès-Nancy, la moglie e attrice Candice Patou che alla France Presse ha riferito che l’artista è morto in seguito a una crisi respiratoria. La coppia era sposata dal 1967 e insieme hanno avuto il figlio Julien.

Robert Hossein era stato sposato altre due volte. La prima moglie, sposata nel 1955, è stata l’attrice Marina Vlady dalla cui relazione sono nati i figli Igor e Pierre. Le seconde nozze, invece, sono datate 1963 e lo hanno visto sposarsi con Caroline Eliacheff nel 1963. Insieme hanno avuto il figlio Nicolas.

Nel 2005, inoltre, Robert Hossein era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Legion D’Onore.