Addio a Robert Duvall, il celebre premio Oscar aveva 95 anni

Si è spenta una delle stelle più luminose della Walk of Fame. All’età di 95 anni, è morto Robert Duvall, tra le personalità che maggiormente hanno contribuito a rendere Hollywood leggendaria. Un uomo dai mille volti e dall’intensità quasi impareggiabile.

Un interprete d’altri tempi, fedele alla propria arte e ben distante dal gossip. Un viso in grado di comunicare più con un prolungato silenzio che con mille parole. Un maestro che mancherà enormemente.

Dalla compostezza magnetica di Tom Hagen nel Padrino alla follia iconica del colonnello Kilgore in Apocalypse Now, Duvall ha attraversato decenni di storia cinematografica con una dignità e un talento che lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni di colleghi e spettatori. La sua scomparsa ci spinge a renderci conto di quanto, considerando la crudele anagrafica, l’età dei “titani” stia per volgere al termine.

I successi di una vita

Si può dire, senza dubbio, che la carriera di Robert Duvall sia stata una lunga cavalcata trionfale. Un percorso costellato di riconoscimenti, che testimoniano quanto fosse davvero uno dei giganti di Hollywood.

Nonostante le sei candidature agli Oscar, ha conquistato una sola statuetta. L’interpretazione prescelta fu quella del 1983 in Tender Mercies – Un tenero ringraziamento. Premiato come miglior attore protagonista e, di fatto, consacrato nell’Olimpo dei grandi.

Parlare di Robert Duvall significa però inevitabilmente citare titoli immortali:

è stato Tom Hagen, consigliere dei Corleone, ne Il Padrino e Il Padrino – Parte II;

sua la celebre frase “amo il profumo del napalm al mattino” in Apocalypse Now;

ha mostrato la sua enorme versatilità in titoli come Il Grinta e MAS*H;

tra le ultime grandi prove regalate, al fianco di Robert Downey Jr., troviamo The Judge, che a 84 anni gli vale l’ennesima nomination agli Oscar.

Un’eredità eterna

Non solo statuette e red carpet, anzi, Robert Duvall lascia dietro di sé l’immagine di un uomo che ha amato profondamente il suo lavoro e la sua terra. Uno stile mai sopra le righe, perennemente vero, è stato la chiave del suo successo.

Ha saputo interpretare eroi, antieroi, uomini comuni e non solo, sempre con la stessa identica onestà intellettuale. Ci lascia un pezzo della nostra storia, di quella settima arte che dovremmo perennemente tutelare.

Sua moglie, Luciana Pedraza, ha confermato che si è spento serenamente nella sua casa. Parlando ai fan, ha invitato chiunque volesse ricordarlo a farlo guardando un grande film, raccontando una bella storia agli amici e godendosi la bellezza della natura.