Chi è Luciana Pedraza, la quarta moglie di Robert Duvall

Attrice e regista, Luciana Pedraza è la quarta moglie dell’attore Robert Duvall, scomparso a 95 anni.

Luciana Pedraza è la quarta moglie di Robert Duvall, attore che ha segnato la storia del cinema mondiale, apparso in film cult come Apocalypse Now e Il Padrino. Il divo di Hollywood è scomparso a 95 anni nella sua a sua casa di Middleburg, in Virginia. Accanto a lui c’era proprio l’amata Luciana.

Chi è Luciana Pedraza, la carriera e l’amore per Robert Duvall

Classe 1972, Luciana Pedraza è nata a Salta, in Argentina, ed è un’attrice, sceneggiatrice e regista. Il suo nome è legato a Portrait of Billy Joe, documentario che ha scritto e diretto nel 2004. Ha inoltre recitato accanto a Robert Duvall nel film Assassination Tango e nel film Wild Horses.

“Fra le cose che amo di più al mondo c’è la quotidianità con la mia meravigliosa moglie. Si prende cura di me”, aveva confidato l’attore in un’intervista rilasciata in occasione del suo novantesimo compleanno.

Il primo incontro a Buenos Aires, alla fine degli anni Novanta, e un amore che, nonostante avessero ben quarant’anni di differenza, è cresciuto nel tempo, sempre più forte e indissolubile. “Ho incontrato mia moglie in Argentina – aveva confidato Duvall -. Il negozio di fiori era chiuso, quindi sono andato in panetteria. Se il negozio di fiori fosse stato aperto, non l’avrei mai incontrata”.

Mentre Luciana Pedraza aveva rivelato che ad unirli era stata la passione per il tango: “Non volevo, ma i miei amici mi dissero: ‘Invitalo alla nostra festa. Adora il tango’. Così abbiamo fatto il giro dell’isolato e abbiamo parlato. Gli ho detto: ‘Signor Duvall, ecco il mio biglietto da visita. Se vuole venire a questa festa, i miei amici saranno felicissimi di averla’, senza aspettative. E lui è venuto”.

Negli ultimi anni Robert Dovall e la moglie avevano fondato la Robert Duvall Children’s Found, una fondazione dedicata all’assistenza nei confronti dei bambini argentini. La coppia inoltre ha sempre sostenuto Pro Mujer, una organizzazione a sostegno delle donne indigenti dell’America Latina.

Il dolore di Luciana per la morte di Robert Duvall

Luciana Pedraza è stata la quarta moglie di Robert Duvall. Nel 1964 l’attore aveva sposato la ballerina Barbara Benjamin. Un matrimonio terminato nel 1975. Dal 1982 al 1986 era stato sposato con Gail Youngs, celebre attrice, mentre dal 1991 al 1995 era stato sposato con Sharon Brophy. L’amore per Luciana Pedraza, iniziato nel 1997, è stato coronato nel 2005 dalle nozze.

L’attore si è spento “serenamente”, come raccontato dal suo agente, accanto alla moglie che è sempre rimasta al suo fianco. “Per il mondo era un attore premio Oscar, un regista, un narratore. Per me, era semplicemente tutto – ha raccontato l’attrice, pubblicando una foto del marito sui social -. La sua passione per il suo lavoro era pari solo al suo profondo amore per i personaggi e per il buon cibo”.

“In ognuno dei suoi numerosi ruoli, Bob ha dato tutto ai suoi personaggi e alla verità dello spirito umano che rappresentavano. Così facendo, lascia qualcosa di duraturo e indimenticabile a tutti noi. Grazie per gli anni di supporto che avete dimostrato a Bob e per averci concesso questo tempo e questa privacy per celebrare i ricordi che ci ha lasciato”, ha concluso.