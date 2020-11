Sophie Marceau compie 54 anni: la bellezza senza tempo dell’icona del cinema francese

editato in: da

Splendida e talentuosa, Sophie Marceau ha regalato classe ed eleganza al cinema francese sin dai tempi della sua adolescenza, quando cioè ha debuttato davanti alle telecamere in quello che è diventato un cult a livello internazionale. E oggi, con i suoi 54 anni, è ancora un’attrice incantevole e un vero simbolo del suo Paese.

Classe 1966, Sophie Marceau è cresciuta a Parigi e, all’età di 14 anni ha partecipato ad un concorso fotografico indetto da un’agenzia di modelle, alla quale il regista Claude Pinoteau si era affidato per trovare una giovane ragazza come protagonista per il suo nuovo film. È la nascita di un mito: l’attrice esordisce con Il tempo delle mele, nei panni dell’adolescente Vic alle prese con le sue prime palpitazioni d’amore. Due anni dopo, con il sequel Il tempo delle mele 2, la giovanissima Sophie Marceau è diventata una stella del cinema francese.

E mentre la sua carriera ha iniziato a decollare, tra ruoli sempre più importanti in produzioni cinematografiche che hanno riscosso notevole successo sia in patria che all’estero, Sophie ha vissuto il primo dei suoi grandi amori. Nel 1985 si è legata sentimentalmente al regista polacco Andrzej Zulawski, dal quale la separavano ben 26 anni: i due si erano conosciuti alcuni anni prima, e la Marceau ha incontrato molte difficoltà nel far sì che i suoi genitori accettassero questa relazione con un uomo così tanto più grande di lei.

Proprio dall’amore per Zulawski è venuto al mondo il suo primo figlio Vincent, nel 1995. Tanti anni dopo, in un’intervista rilasciata a Psychology Magazine, l’attrice ha rivelato: “Avevo bisogno di un pensatore. Istintivamente sono quindi andata da qualcuno con cui potessi costruirmi. L’ho scelto senza dubbio perché, nonostante le nostre differenze sociali e culturali, sentivo che era il mio alter ego“.

La loro relazione si è conclusa bruscamente nel 2001, quando Sophie si è innamorata di un altro uomo: Jim Lemley, conosciuto sul set de Il mondo non basta, capolavoro della saga di James Bond. Con lui ha avuto la figlia Juliette, arrivata pochi mesi dopo l’inizio della loro storia d’amore. Ma come un fuoco che si spegne lentamente, nel 2007 per la Marceau e il suo compagno è arrivato il momento di dirsi addio.

L’attrice, che nel frattempo ha esordito anche come regista e sceneggiatrice, ha conosciuto Christopher Lambert ed è scoppiata la passione. Per sette anni hanno vissuto una favola d’amore, ma nel 2014 hanno annunciato la fine della loro relazione. Una conclusione decisa di comune accordo, perché la loro amicizia non si è mai spenta: l’attore ha avuto modo di rivelare in più occasioni che il loro rapporto si è semplicemente trasformato, lasciando spazio ad un legame d’affetto che dura ancora.

Oggi Sophie Marceau compie 54 anni, e sebbene non abbia un uomo al suo fianco continua a vivere di grandi passioni. È un’attrice stupenda, dal talento invidiabile e dalla brillante carriera. Per lei il tempo sembra davvero non trascorrere.