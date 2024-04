Fonte: Getty Images Re Carlo

Era atteso da tempo e non ha deluso le aspettative di chi voleva vederlo ancora sorridere nonostante le difficoltà. Re Carlo ha coraggiosamente deciso di tornare in pubblico dopo la diagnosi di tumore che sta curando con successo, in occasione delle celebrazioni per la Pasqua, e si è anche generosamente concesso ai presenti che gli hanno augurato una pronta guarigione. Un segnale importantissimo, questo, che cela quasi una strategia precisa della Monarchia in un momento di grande fragilità: mostrare al mondo che la situazione è davvero sotto controllo.

Il ritorno di Re Carlo dopo la diagnosi di tumore

Alla Messa di Pasqua alla Cappella di San Giorgio a Windsor c’era anche lui, Re Carlo, che è finalmente tornato alla vita pubblica dopo la diagnosi di tumore che ha sconvolto la Famiglia e il resto del mondo, perché arrivata proprio in concomitanza con le preoccupanti condizioni di salute della Principessa del Galles, Kate Middleton. Le cure procedono per il meglio, nonostante il Sovrano sia apparso provato e visibilmente dimagrito, ma a chi gli augurato una pronta guarigione ha risposto di essere impegnato per fare del suo meglio.

La sua prima apparizione pubblica fa quindi ben sperare nel futuro e pare che sia già pronto per intensificare i suoi impegni pubblici in vista di un miglioramento della sua condizione fisica che è apparsa buona. Al suo fianco, anche la Regina Camilla con la quale potrebbe anche partecipare ai festeggiamenti per il Trooping The Color, celebrazione ufficiale del suo compleanno in programma il 15 giugno, e al Royal Ascot, la corsa di cavalli amatissima dalla Regina Elisabetta.

Come sta rispondendo alle cure

Secondo gli esperti Reali, il Sovrano starebbe reagendo bene al trattamento al quale si è sottoposto per guarire dal tumore: “Oggi è stato un passo significativo. Il Re ha risposto alle cure in modo incoraggiante nelle ultime settimane e i suoi medici sono stati in grado di modificare leggermente le loro indicazioni su ciò che ora è in grado di intraprendere, inclusa la partecipazione alla funzione di Pasqua e il saluto ai sostenitori che erano gentilmente venuti per mostrare il loro affetto. Il trattamento riservato a Sua Maestà continua e la parola d’ordine è cautela“.

Il sostegno della sua Famiglia è stato fondamentale, nonostante il periodo sia stato difficilissimo per tutti: “È stato uno dei periodi più difficili a memoria d’uomo per la Famiglia Reale, ma si sono uniti per aiutarsi a vicenda. Nei loro momenti più bui, è allora che si uniscono. Era incredibilmente importante per il Re stare con la sua Famiglia la domenica di Pasqua. Era pienamente determinato a dimostrare che la famiglia è unita e stabile in tempi difficili”.

Intanto, Kate Middleton continua con la sua convalescenza dopo l’operazione all’addome e la seguente diagnosi di cancro, per la quale si è sottoposta a chemioterapia preventiva. Grande assente alle celebrazioni pasquali, la Principessa potrebbe tornare presto in pubblico anche se ancora non si conosce la data certa. La prima apparizione dopo l’intervento è stata in un video che ha fatto il giro del mondo e nel quale annunciava che gli esami successivi all’intervento chirurgico hanno rivelato la presenza di un tumore.