Re Carlo, ultime notizie. La battuta di cattivo gusto che Camilla poteva evitare

Re Carlo e Camilla sono stati accolti da una folla festante a Edimburgo, per uno degli eventi organizzati nella Royal Week. La Regina consorte non si è trattenuta e la sua battuta poco elegante, per non dire di cattivo gusto, a proposito di un bicchierino di whisky, è stata udito e riportata. Inutile dire che poteva evitarla.

Carlo e Camilla brindano col whisky

Ma proprio per la loro spontaneità, Carlo e Camilla sono molto amati, quantomeno la maggior parte dei sudditi li trova divertenti, perché ogni volta che partecipano a qualche evento, combinano qualcosa di fuori programma. Dopo la goffaggine del Re nel gestire cappello e mantello alla cerimonia dell’Ordine del Cardo, è toccato di nuovo a Camilla fare una gaffe.

In occasione della Royal Week e per celebrare i 900 anni dalla fondazione della città, sono stati allestiti a Edimburgo degli stand con le eccellenze dei prodotti scozzesi. Tra questi non poteva mancare il whisky. Così a Carlo e Camilla è stato offerto un bicchiere di Macallan invecchiato 52 anni che le Loro Maestà hanno molto gradito, soprattutto a quanto pare la Regina.

Camilla e la battutina evitabile

Le cronache locali riportano che Camilla dopo aver “tracannato”, questo il termine usato, il suo bicchierino ha detto: “Questo colpisce nel segno. Questo colpisce nel segno”. Una battuta non proprio elegante, considerando che è la Regina.

Comunque, la moglie di Carlo sembrava elettrizzata dal gentile omaggio che le è stato fatto. I testimoni raccontano che non vedeva l’ora di assaggiare il suo whisky, aspettava solo che il Re si unisse a lei e lo incoraggiava in tal senso. Pensare che da quando Carlo ha ricevuto la diagnosi di cancro, Camilla è così attenta che si attenga a uno stile di vita equilibrato e sano. Ma per un Macallan invecchiato 52 anni ha fatto evidentemente un’eccezione.

Fonte: Getty Images

Evan Robertson, il direttore di Duncan Taylor, ha dichiarato: “Il Re era al settimo cielo per il whisky“. E uno dei suoi collaborati ha aggiunto: “Camilla lo stava incoraggiando. Aspettava che lui si unisse a lei e sapeva che si sarebbe arrabbiato se l’avesse bevuto senza di lui”.

Carlo e Camilla vittime del maltempo

D’altro canto, ci voleva per scaldarsi, considerando la giornata di maltempo e l’abito forse troppo leggero di Camilla che indossava un cappottino verde chiaro, di Anna Valentine, abbinato a un paio di guanti bianchi.

Carlo e Camilla non sono mai troppo fortunati col clima. Soprattutto il vento ha giocato brutti scherzi in passato alla Regina. Ma a Edimburgo la situazione era peggiore, perché la pioggia era battente.

Fonte: Getty Images

Un vento frizzante sferzava la città in mezzo a brevi rovesci di pioggia mentre l’augusta coppia assisteva alla cerimonia della consegna della chiave del castello di Edimburgo e Camilla ha commentato: “Mi sto aggrappando al mio ombrello“. E Carlo ha detto a un ospite: “Spero che non ti portino via!”. Una persona, che ha sentito allo scambio di battute, ha colto l’occasione per chiedere informazioni sulla salute del Re dopo la diagnosi di cancro. Carlo ha risposto in modo rassicurante: “Non male”.