Re Carlo ultime notizie, incidente col mantello. Camilla lo gela

Re Carlo in Scozia con Camilla è in difficoltà col mantello e col cappello: nuova gaffe imbarazzante. Lo sguardo di Camilla dice tutto

Fonte: IPA Camilla

Carlo e Camilla sono in Scozia, insieme a William, per la tradizionale Royal Week che quest’anno sarà più breve, non a causa del cancro del Re, ma per le elezioni che in Gran Bretagna si terranno il 4 luglio. In ogni caso, quando la coppia reale esce, accade sempre qualche cosa di imprevisto dal protocollo. Questa volta è il Re che combina un pasticcio col mantello e il cappello mentre scende dall’auto e la faccia di Camilla dice tutto.

Carlo e Camilla alla Royal Week in Scozia

Dal Trooping the Colour dello scorso 15 giugno, si può dire che Re Carlo non abbia avuto un attimo di riposo. Prima la cerimonia dell’ordine della Giarrettiera, poi il Royal Ascot e infine la visita di Stato dell’Imperatore giapponese. Sua Maestà antepone i doveri di Corte al cancro. In ogni occasione, non sono mancate gaffe più o meno imbarazzanti della Regina, come la mano sul fondoschiena del marito, o del Sovrano.

Fonte: IPA

Ma è Carlo l’ultimo in ordine di tempo ad essere vittima di goffaggine e di abiti ormai antiquati e poco adatti alla vita moderna. Come detto, il Re e la Regina consorte sono volati in Scozia per la tradizionale Royal Week.

Dopo la cerimonia di apertura dove Camilla in celeste e suo marito avevano un’aria pietrificata nelle foto ufficiali, l’indomani hanno preso parte alla cerimonia dell’Ordine del Cardo nella cattedrale di St. Gilles a Edimburgo.

Carlo, gaffe col mantello

Il protocollo pretende che gli appartenenti all’ordine indossino i pesanti mantelli di velluto verde scuro e blu e il cappello con la piuma bianca. E così hanno fatto Carlo e Camilla. La Regina consorte indossava sotto un lungo abito bianco che poteva diventare facilmente una trappola, ma è stato invece il Re il protagonista di una scenetta imbarazzante che poteva però finire in una rovinosa caduta.

Fonte: IPA

Infatti, Carlo è apparso in evidente difficoltà mentre scendeva dall’auto per entrare nella cattedrale. Da un lato doveva badare al pesante mantello, dall’altro al cappello che ha rischiato di perdere e così il suo arrivo non è stato per niente regale ma all’insegna della goffaggine.

Camilla non ha avuto nemmeno una reazione ma il suo sguardo fisso la diceva lunga. La Regina si è detta spesso preoccupata per suo marito che non ha riguardo della sua salute. Vuole strafare mentre i medici gli hanno consigliato di riposare. Addirittura Carlo aveva pensato di andare in California per vedere suo figlio Harry, ma Camilla glielo ha impedito.

Sofia di Edimburgo, il capello a tappezzeria

Tornando alla Royal Week, alla cerimonia era presente anche William che naturalmente era solo, perché Kate Middleton è rimasta a casa. Le cure contro il cancro la stancano moltissimo. Fonti vicine ai Principi sostengono che spesso abbia bisogno di molte ore di sonno.

Fonte: IPA

A sostenere il Re e la Regina c’erano anche il Principe Edoardo e sua moglie, Sofia di Edimburgo. Lei non appartiene all’Ordine del Cardo e così non era obbligata a indossare il mantello di velluto. In compenso si è presentata con un abito rosa e un cappello la cui tesa era foderata con una stoffa floreale, molto simile alla tappezzeria di una camera da letto.