Re Carlo, ultime notizie. Harry cerca casa in Inghilterra per proteggersi da Meghan Markle

Dopo che Re Carlo li ha sfrattati e ha assegnato Frogmore Cottage ad Andrea, Harry e Meghan Markle non hanno più una casa in Gran Bretagna. La Duchessa non se ne fa un problema, ma suo marito sì. Pare infatti che stia cercando un appartamento a Londra e dintorni esclusivamente per sé.

Harry cerca casa in Gran Bretagna senza Meghan Markle

Harry ha un grande problema con Meghan Markle: i suoi amici la trovano insopportabile e si rifiutano di vederlo se lei è presente. Dunque, rapportarsi con la Duchessa del Sussex è difficile non solo per la Famiglia Reale ma anche per tutte le persone che suo marito frequentava prima di incontrarla.

Da qui la decisione di Harry di comprarsi una casa in Gran Bretagna dove poter ricevere gli amici di un tempo in tutta libertà. Infatti, Meghan probabilmente non ci metterà mai piede, visto che ha confessato di non avere alcuna intenzione di tornare in Inghilterra, nemmeno per pochi giorni, perché il suo indice di gradimento presso i britannici è meno di zero. E questo ferisce tremendamente il suo ego.

Re Carlo appoggia Harry per la casa senza Meghan

Se Harry effettivamente acquistasse casa a Londra e dintorni, faciliterebbe anche un possibile riavvicinamento con suo padre Carlo. Il Re tiene molto a riappacificarsi con suo figlio, anche se nelle faccende legate alla Monarchia resta inflessibile con lui.

Ha più volte cercato di tendergli la mano. Anche durante l’ultima sua visita a Londra, lo scorso maggio, gli aveva offerto un alloggio in una delle sue residenze, ma Harry aveva rifiutato, motivo per cui non si sono incontrati. Ma se il Principe possedesse una casa propria, non avrebbe bisogno di dipendere dal padre per una stanza o di soggiornare in un hotel, dove Carlo sicuramente non potrebbe andare a trovarlo.

Fonti vicine a Palazzo affermano che Sua Maestà approva il progetto di Harry di trovarsi casa in Gran Bretagna, anche perché lo renderebbe più indipendente da Meghan che lo gestisce come se fosse il suo burattino, dicendogli cosa fare e chi incontrare.

E spera che possa risolvere la questione entro l’estate, in modo che effettivamente si possano vedere a Balmoral in agosto, prima di riprendere a pieno ritmo con gli impegni istituzionali e soprattutto prima di partire per l’Australia il prossimo ottobre, dopo che i medici gli hanno dato il permesso.

Dal canto suo, anche Harry spera di trovare una rapida soluzione. La vita californiana con Meghan che lo comanda a bacchetta gli sta stretta. Ma soprattutto sente la mancanza dei suoi amici inglesi che detestano Lady Markle, sentimento per altro contraccambiato.

Se il Duca del Sussex può fare a meno di suo fratello William e forse anche di suo padre Carlo, non riesce a rinunciare ai suoi vecchi amici del college e dell’esercito. Un pied-à-terre in Gran Bretagna, tutto per sé, risolverebbe davvero molti problemi. Per esempio ne avrebbe potuto approfittare in occasione delle nozze del suo amico, Hugh Grosvenor, Duca di Westminster, cui non è andato per evitare di incontrare suo fratello. Ma se avesse avuto una casetta nel Regno Unito, avrebbe potuto fare un breve viaggio per congratularsi con lui o partecipare all’addio al celibato.

L’esperto in questioni reali, Tom Quinn, è convinto che: “Harry è determinato a trovare la sua residenza permanente nel Regno Unito” e per questo motivo ha insistito per avere la protezione della polizia, anche se ha perso la causa però il progetto di comprarsi un appartamento non è tramontato.