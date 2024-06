Re Carlo, ultime notizie. Parte per l’Australia, i medici gli danno il permesso

I medici danno il via libera a Carlo per il viaggio in Australia e Nuova Zelanda. Ad accompagnarlo ci sarà naturalmente Camilla

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Alla vigilia del suo compleanno pubblica, Re Carlo ottiene un’importante vittoria sul cancro. Infatti, i medici gli hanno dato il permesso di partire per l’Australia. Questo è il primo viaggio intercontinentale che affronta da Sovrano e per lui ha un’importanza enorme.

Carlo, i medici gli danno il permesso

A Corte finalmente arriva una buona notizia che segna un passo fondamentale verso la ripresa della normalità. I medici che hanno in cura Carlo per il cancro hanno dato il via libera per il viaggio in Australia e Nuova Zelanda.

Una fonte a Palazzo ha fatto sapere che ottenuto il permesso da parte dei medici, “il Re ha incaricato il personale di portare avanti a pieno ritmo i piani per la visita”. E ha proseguito: “La sua salute sta migliorando e si sente fiducioso di poter partecipare all’evento”, ossia al Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) che si terrà tra il 21 e il 25 ottobre a Samoa.

Carlo e Camilla, confermato il viaggio in Australia

Gli assistenti di Sua Maestà stanno dunque rivedendo il programma del viaggio e hanno avviato piani preliminari che includono visite in loco in preparazione del tour che comunque sarà ridotto rispetto al progetto originale, perché ovviamente bisogna tener conto della malattia di Carlo e delle cure cui deve comunque sottoporsi, anche se i medici gli hanno dato il permesso di partire.

Il viaggio era già in programma prima della diagnosi di cancro di Carlo, quindi la preparazione ha subito una battuta di arresto in attesa di vedere gli sviluppi della malattia. Sua Maestà ci teneva particolarmente a partire perché riteneva che la sua presenza fosse cruciale per garantire l’unità del Commonwealth, come ha spiegato un insider di Palazzo.

“La presenza del Monarca al CHOGM viene vista come determinante nel preservare l’unità del Commonwealth. Carlo ritiene importante mostrare il suo sostegno al Commonwealth e dimostrare cosa può fare per i paesi che ne fanno parte. Il vuole sottolineare gli aspetti positivi dell’essere parte dell’unione e sfatare il mito secondo cui il Commonwealth è solo una colonia”.

Ovviamente accanto a lui ci sarà Camilla che pare sia già in ansia, non tanto per il viaggio in sé, ma perché è convita che suo marito non saprà risparmiare le energie, per quanto il programma del tour verrà ridotto e studiato per permettere al Sovrano di riposarsi e di curarsi.

Camilla in ansia

La Regina infatti più volte si è lamentata pubblicamente di quanto Carlo sia indisciplinato e non dimostri di aver riguardo di sé, determinato com’è a portare avanti i suoi doveri di Re. Probabilmente, in questa sua esigenza di dare tutto per la Monarchia, c’è l’intento di dimostrare di essere all’altezza del trono ereditato da sua madre, Elisabetta, una Regina che è difficile da eguagliare.

La malattia ha indubbiamente indebolito il regno di Carlo, anche se in qualche modo lo ha avvicinato ai suoi sudditi, alcuni dei quali però non ne riconoscono l’autorevolezza. E così capitano episodi incresciosi come quello degli attivisti che hanno imbrattato il ritratto del Sovrano per sensibilizzarlo sui diritti degli animali.