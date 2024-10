Re Carlo è partito per l’Australia. Ma Camilla non è con lui

Re Carlo è stato avvistato mentre si recava in aeroporto ma Camilla non era con lui. La Regina si è presa una pausa

Re Carlo è partito per l’Australia, uno dei viaggi più complicati della sua vita e il primo da Re in quel Paese. Ma quando ha lasciato il Palazzo, Camilla non era con lui. I due viaggiano separati.

Re Carlo è partito per l’Australia

Nella mattinata del 17 ottobre Carlo è stato avvistato mentre si dirigeva all’aeroporto di Heathrow per prendere un volo di linea che dà inizio al suo viaggio in Australia. Il Re tiene particolarmente a questa visita di Stato per l’alto valore simbolico che ha. E malgrado i molteplici ostacoli, non ha voluto rinunciare. Infatti, oltre al cancro, Carlo ha dovuto fronteggiare l’ostilità di sei primi ministri australiani che non parteciperanno al gala con lui e le accuse mosse dal premier del Queensland per un fatto avvenuto nel 2018.

Incurante delle proteste, il Sovrano ha mantenuto fede al suo piano di viaggio. È stato accompagnato a Heathrow con un convoglio di veicoli. Carlo è stato ospitato all’aeroporto nella Windsor Suite, in attesa del suo volo.

Il personale del Re è stato avvistato mentre prendeva dal bagagliaio dell’auto tre valigie. Ma è noto che il bagaglio di Carlo è ben più consistente per gli 8 giorni di permanenza in Australia. Anche perché gli eventi cui dovrà presenziare sono molti.

Camilla non è partita: si è presa una pausa

Camilla non era con lui. La Regina infatti prende un altro aereo. La coppia viaggia dunque separata ma non si tratta di una ragione di sicurezza. Infatti, di solito la regola di prendere due apparecchi diversi vale solo per gli eredi al trono. Così, per esempio, George non potrà più viaggiare con suo padre William, ma quest’ultimo continuerà a farlo con Kate Middleton.

Camilla non era con Carlo al momento della partenza, perché si è presa un momento di pausa. La Regina consorte non ama prendere l’aereo, soprattutto se si tratta di voli lunghi, come in questo caso. Inoltre, teme di stancarsi molto durante questo tour. Quindi, ha deciso di fare una pausa prima del tour de force. Così, da itinerario condiviso col Palazzo raggiunge suo marito a Singapore.

Lì, salgono sullo stesso aereo che li porta a Sydney. L’arrivo è previsto per la tarda serata di oggi, venerdì 18 ottobre e lì saranno ricevuti con un cocktail di benvenuto.

Sabato Carlo e Camilla si prenderanno un giorno di riposo e domenica daranno il via al tour vero e proprio che prevede 36 impegni in totale. Dopo Sydney le Loro Maestà si sposteranno a Canberra la settimana prossima e lì il Re terrà un discorso all’apertura del Commonwealth Heads of Government Meeting.