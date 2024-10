Re Carlo, viaggio in Australia, nuova violenta contestazione per la sua figuraccia

Carlo contestato di nuovo prima del viaggio in Australia per aver rifiutato un dolce tipico, il Lamington, preparato da dei bambini ricoverati in ospedale

Re Carlo è stato nuovamente contestato prima del suo viaggio in Australia, perché nel 2018 si rifiutò di mangiare il dolce nazionale preparato da alcuni bambini ricoverati in un ospedale nel Queensland.

Re Carlo di nuovo contestato

Carlo ci tiene molto al suo primo tour di Stato da Re in Australia. Pur di farlo, sospenderà per 10 giorni le cure contro il cancro. Ma l’accoglienza che lo attende non sarà molto calorosa. Tutto gli sta andando storto. I sei ministri che hanno rifiutato di unirsi a lui a un ricevimento, le paure di Camilla che teme l’aereo e ha paura di stancarsi troppo, la malattia che lo indebolisce e adesso la contestazione per una vecchia storia risalente al 2018.

Carlo ha visitato molto spesso l’Australia come Principe del Galles. L’ultima volta è stato 6 anni fa. Steven Miles, Premier del Queensland, ha ripescato un vecchio episodio, che era passato inosservato, giusto per gettare nuovo fango sul Sovrano.

Carlo, la figuraccia per il dolce australiano

Ha infatti raccontato del comportamento poco gentile tenuto dal Re nel suo precedente tour, per giustificare il fatto che questa volta non lo incontrerà. “Ho un po’ da fare qui nel Queensland, quindi non potrò partecipare alla festa con il Re”. E ha proseguito: “Ma l’ultima volta che è stato qui nel Queensland l’ho ospitato , quindi sono sicuro che non la prenderà sul personale“.

Miles ha poi ricordato come nel 2018 accompagnò Carlo in visita a un ospedale pediatrico del Queensland. “Abbiamo trascorso una giornata davvero fantastica. Il momento clou è stato quando i bambini hanno preparato il Lamington, lui mi ha guardato e io gli ho detto: ‘Dobbiamo mangiarli’. E lui ha detto ‘Non lo farò’, così ho mangiato il Lamington. Lui lo ha rifiutato ma l’ho mangiato io per lui.”

Un episodio che era stato di fatto dimenticato ma che il premier del Queensland ha voluto ricordare. Poteva sembrare un racconto innocente, ma viste le recenti contestazioni nei confronti di Carlo sembra una vera e propria sfida.

Il Re non sembra essere ben voluto in Australia. Forse non si aspettava un tale rifiuto, anche se è consapevole dei rapporti delicati che la Monarchia ha con il Paese.

Lamington, come è fatto il dolce australiano

Il Lamington è un tipico dolce australiano. È fatto con il pan di Spagna ricoperto di cioccolato e scaglie di cocco. A volte viene farcito con della confettura. La torta è stata ideata all’inizio del Novecento dal francese Armand Galland, il cuoco di Lord Lamington. Da qui il suo nome.

I guai privati di Re Carlo

In Australia i guai per Carlo non sono solo di natura pubblica, ma anche privata. Infatti, il presunto figlio segreto del Re e di Camilla, Simon Dorante-Day ha promesso battaglia legale nei confronti di coloro che ritiene i suoi genitori naturali, visto che l’Alta Corte di Londra non gli ha dato soddisfazione.