Re Carlo in partenza per l’Australia. Camilla è terrorizzata

Re Carlo vola in Australia con Camilla per 10 giorni ma la Regina è spaventata e preoccupata. "Non è nata per farlo"

Fonte: Getty Images Camilla e Carlo in Australia nel 2018

Carlo e Camilla sono pronti per partire, destinazione Australia. Il prossimo 18 ottobre saliranno sull’aereo che li porterà dall’altra parte del mondo e la Regina consorte è letteralmente terrorizzata. Questo viaggio ha troppe incognite e non riguardano solo il cancro di suo marito.

Carlo e Camilla, il primo viaggio in Australia da Sovrani

Dal 18 al 26 ottobre Re Carlo e Camilla sono impegnati nel loro primo viaggio di Stato in Australia come Sovrani. Il tour, pianificato prima che il Sovrano si ammalasse di cancro, è stato modificato proprio in considerazione del suo stato di salute. Malgrado la malattia, Carlo non aveva intenzione di rinunciarvi e pur di andarci, sospenderà per 10 giorni le cure contro il tumore.

Una decisione che preoccupa molto la Regina. In questi mesi di malattia, Camilla ha manifestato più volte la sua ansia nei confronti del marito che non si è mai risparmiato pur di tener fede ai suoi doveri di Re e il viaggio in Australia rientrava in questi.

Camilla è terrorizzata

Ma il cancro di Carlo non è la sola cosa ad affliggere la Sovrana. A 76 anni, Camilla si sente molto stanca e tour di Stato come questi, pieni di impegni ufficiali, sono per lei molto stressanti. D’altro canto, come ha sottolineato l’esperta in questioni reali, Ingrid Seward: “Si stanca molto perché non è abituata a questa vita da Regina. So che lei è nell’ambiente da molto tempo, ma non è nata per farlo, e penso che a volte le persone dimentichino che Camilla non ha mai avuto un lavoro“.

La Seward non risparmia la moglie di Carlo e prosegue nel ragionamento: “Penso che trovi questi viaggi estremamente estenuanti. Non le piace volare. Non è una grande viaggiatrice e non sopporta il caldo, i suoi piedi si gonfiano e si sente a disagio”. Poi una frecciatina alla sua età: “Quindi per lei non è la cosa più piacevole da fare andare in Australia, anche se potrebbe essere molto eccitante per qualcuno più giovane”.

Camilla vola con la parrucchiera

Il ritratto che ne esce di Camilla non è molto lusinghiero. La Regina è dipinta come una donna “provinciale”. Malgrado ciò, l’esperta ritiene che il viaggio in Australia sarà un successo, perché Sua Maestà sa come affrontare nel modo giusto anche le situazioni per lei scomode: “Non credo che sia il massimo per lei, ma ha un grande senso dell’umorismo ed è assolutamente adorabile con tutti”.

Ingrid ha spiegato che Camilla si farà aiutare dal suo staff, a cominciare dalla sua parrucchiera, Jackie, che andrà con lei in Australia. “Avrà un sacco di personale attorno a sé che la aiuterà, ed è così allegra che piace davvero alla gente. Anche quando la situazione è disperata, lei riesce a capovolgerla e a migliorarla notevolmente. È quella che chiamiamo una persona superiore. Lei riesce sempre a trarre il meglio da ogni situazione, e riesce sempre a trovare qualcosa di divertente per rallegrare tutti”.

Il 18 ottobre Carlo e Camilla arriveranno a Sydney dove staranno tre giorni per poi trasferirsi a Canberra dove saranno ospiti a un banchetto di Stato con importanti esponenti politici. Mercoledì 23 ottobre saranno a Samoa e poi il 26 torneranno a Londra.

Per Carlo è il 17esimo viaggio in Australia, ma il primo come Re. L’ultima volta che c’era andato era il 2018.