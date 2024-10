Re Carlo, la foto da innamorato e le lacrime di Camilla. Il protocollo va in frantumi

Re Carlo innamorato nella foto ufficiale di Camilla e la Regina che scoppia in lacrime. Il protocollo va in fumo dopo il viaggio in Australia

Re Carlo e Camilla sono nel Regno Unito sani e salvi ormai da qualche giorno dopo il tour in Australia e a Samoa. Il viaggio, a detta degli esperti, è stato un successo ma di certo i Sovrani hanno infranto ogni tipo di protocollo.

Carlo e Camilla, il successo inaspettato

Durante il viaggio in Australia è successo di tutto a Carlo e Camilla, malori, lo sputo dell’alpaca, contestazioni, le rimostranze del presunto figlio segreto, lo scivolone di stile della Regina, le proposte indecenti da ragazze in bikini e chi più ne ha più ne metta. Ma alla fine le Loro Altezze Reali hanno vinto, almeno facendo breccia nel cuore dei sudditi e non solo.

Così, anche la foto, pubblicata sul profilo Instagram ufficiale, con la quale il Re e sua moglie hanno voluto ringraziare i Paesi che li hanno ospitati rompe gli schemi. Il ritratto non ha nulla di particolare, almeno in apparenza. Carlo e Camilla posano sorridenti, uno accanto all’altro, su una spiaggia. Lui indossa un completo chiaro, lei una tunica azzurrina scintillante. Ma quello che colpisce è lo sguardo del Re nei confronti della moglie. Sebbene la posa sia studiata, l’emozione che trasmette il suo viso è spontanea.

Re Carlo, la foto innamorato

Carlo messo di tre quarti rispetto all’obiettivo guarda estasiato Camilla. Quello è uno sguardo da innamorato. Contrariamente a tutti i codici di comportamento della Corte britannica, il Sovrano non ha paura di manifestare pubblicamente il suo sentimento per la Regina. Camilla dal canto suo non lo guarda, ma sorride felice. Sente tutto l’affetto che le deriva dalla sua dolce metà.

A commento della foto, scrivono il Re e la Regina: “Mentre le nostre visite in Australia e Samoa giungono al termine, mia moglie e io vorremmo ringraziare entrambe le nazioni per il caloroso benvenuto e per gli innumerevoli bei ricordi che porteremo nei nostri cuori per molti anni a venire.

Anche se siamo molto distanti, i numerosi stretti legami che ci uniscono in tutto il mondo e attraverso la nostra famiglia del Commonwealth sono stati rinnovati e rimarranno tanto profondi quanto duraturi”. Firmato Carlo R. e Camilla R.

Il nuovo volto della Monarchia piace ai sudditi che si precipitano a scrivere: “Che bella foto, anni di battaglie, quanti insulti e calunnie immeritate e ingiuste hanno sopportato, hanno cercato in tutti i modi di dividerli ma alla fine hanno vinto. Dio salvi il Re e la Regina”. “Che bella fotografia del nostro Re e della nostra Regina! Sono molto orgoglioso che siano degli ambasciatori così straordinari del nostro Paese! Dio salvi il Re e la Regina!! 🥰”. Persino dall’Italia arriva un saluto entusiasta: “Siete meravigliosi 👏un saluto dall’Italia”.

Fonte: IPA

Camilla, le lacrime sfidano il protocollo

Ma ci sono altre immagini del viaggio di Stato che sono una sfida al protocollo. La Regina Camilla ancora una volta non è riuscita a trattenersi e durante la cerimonia di addio al Siumu Village a Samoa è scoppiata a ridere. Non riusciva più a smettere e faceva di tutto per nascondere il volto, aiutandosi con il ventaglio.

Fonte: IPA

Era così divertita che le sono venute le lacrime agli occhi, tanto che non ha potuto evitare di asciugarsele con le mani