Re Carlo, Camilla furiosa con lui: urla e insulti. Le rivelazioni di un membro dello staff

Re Carlo ha avuto un unico vero amore nella vita, Camilla Parker Bowles. La loro relazione, se si conta il periodo di clandestinità, dura da 50 anni. E per la prima volta in tutto questo tempo si parla di un litigio furibondo tra loro.

Carlo e Camilla, lite furibonda con parolacce

Impossibile pensare che in una coppia così longeva non ci siano mai stati diverbi. Re Carlo e Camilla hanno spesso questionato. Il Sovrano ha seriamente preoccupato sua moglie nei mesi scorsi, quando, invece che curarsi dal cancro e riposarsi, insisteva per presenziare agli eventi di Corte.

Anche Harry è stato per loro un altro problema, soprattutto quando rivelò al mondo che la matrigna “è una donna cattiva”. Ma Carlo in quel caso si è schierato in difesa di Camilla, contro il figlio.

Ogni volta che si è messo un ostacolo tra loro, Carlo e Camilla hanno trovato il modo di aggirarlo e di rafforzare la loro sintonia, dovuta al fatto che condividono molte passioni, come la vita in campagna, i cavalli, il giardinaggio e poi la Parker Bowles è una donna poco apparisce che davanti al marito ha sempre fatto un passo indietro.

Ma su un punto si sono trovati in completo disaccordo, arrivando a litigare ferocemente con tanto di parolacce. A rivelarlo è stato un membro del loro staff, le cui indiscrezioni sono state rese pubbliche dall’esperto in questioni reali, Tom Quinn. La violenta discussione riguardava i titoli reali.

“Un membro dello staff mi ha detto che a un certo punto, Camilla odiava l’idea di essere regina e diceva regolarmente a Carlo : ‘Non possiamo liberarci di tutto questo protocollo? Sono tutte stronzate‘”. Insomma, Camilla non ha scelto giri di parole per dire cosa pensasse del trono e della corona. Espressioni non proprio consone a chi era destinata a salirci su quel trono, anche se solo come Regina consorte.

Stando al racconto, Carlo, che detesta le parolacce, ha reagito con la sua solita freddezza tagliente, la stessa che usava contro la sua prima moglie Diana, e le avrebbe risposto: “Lo stai facendo per me, tesoro“.

Camilla, Regina contro la sua volontà

Anche se le origini di Camilla sono aristocratiche, lei non è mai stata una donna ambiziosa. La biografa reale, Penny Junor, spiega infatti che Camilla: “Non desiderava altro dalla vita che essere felicemente sposata con un uomo dell’alta borghesia e vivere una vita sociale in campagna con cavalli, cani, bambini e qualcuno che si prendesse cura di loro e facesse il duro lavoro”.

Carlo si è innamorato di lei perché Camilla si rifiutava di fare cerimonie: “Lo trattava come una persona normale, come faceva quando erano insieme e se mai si comportava male, o era egoista o sconsiderato, non aveva paura di dirglielo. Era una vera amica”.

Ma dopo il matrimonio le cose sono cambiate. Camilla si è dovuta adattare alla vita di Corte con le sue regole e i suoi protocolli. Malgrado la ritrosia a salire al trono, la moglie di Carlo si è dimostrata all’altezza del suo ruolo di Regina consorte. Certo, non sono mancate le gaffe, come quando durante l’incoronazione si è aggiustata i capelli sotto la Corona o come quando ha dato una pacca sul fondoschiena a Carlo in pubblico.

Camilla, una Regina molto amata

In ogni caso, lo scorso anno, quando il Re si stava curando dal cancro, Camilla ha saputo sostituirlo in modo eccellente e adesso, anche chi la credeva solo una sfasciafamiglie, si è dovuto ricredere.

Così, quando il 6 febbraio ha inaugurato il Sexual Assault Referral Centre (SARC) è stata accolta con entusiasmo e applausi dal personale al quale la Regina si è rivolta con parole di elogio e sostegno: “Penso che stiate facendo un lavoro brillante, non dovreste passare inosservati. Tutti voi, lavorando insieme, fate davvero la differenza per tante donne, bambini e uomini in tutto il Paese”.