Re Carlo, Camilla si dà al ping pong e lui sghignazza ma è contestato

Re Carlo contestato finge di non sentire le proteste e Camilla si lancia agguerrita in una partita di ping pong insieme a degli adolescenti

Fonte: PA Media Camilla

Re Carlo e Camilla hanno visitato il centro comunitario di Middlesbrough per scoprire i progetti che vengono svolti. La Regina però non ha resistito e da grande appassionata di ping pong si è lanciata in una partita, facendo sghignazzare il marito.

Re Carlo e Camilla hanno incontrato una serie di organizzazioni e associazioni benefiche, da quelle che sostengono i giovani a quelle che si occupano della violenza sulle donne durante la loro visita al centro comunitario.

Fonte: PA Media

Camilla si lancia in una partita di ping pong

Ma in un momento di leggerezza, Camilla non è riuscita a resistere. Ha afferrato una racchetta da ping pong e una pallina e si è unita a un gruppo di adolescenti che stavano organizzando una partita. Pare che Sua Maestà, oltre ai cavalli, coltivi una vera e propria passione per il ping pong.

Così, i ragazzi l’hanno ospitata nella loro partita. La Regina ha fatto coppia con una giovane ragazza di 15 anni, Alesha Hussain, e hanno sfidato il quattordicenne Kaleb Autsun. Il primo lancio è toccato a Camilla e ben presto la partita si è fatta agguerrita, mentre il pubblico si stringeva attorno al tavolo da ping pongo, pronto a raccogliere le palline perse dai giocatori.

Camilla era davvero molto concentrata e agguerrita durante la partita, non intendeva darla vinta al suo giovane avversario.

Fonte: PA Media

Alesha, che rappresentava un gruppo di giovani assistenti, ha dichiarato al termine del match: “È brava, non sapevo che le piacesse il ping-pong. Abbiamo iniziato a giocare e ci siamo divertiti molto“. La ragazza è stata davvero felice di poter giocare con la Regina e ha raccontato: “È stata un’opportunità irripetibile”.

Il loro avversario Kaleb è rimasto impressionato dal fervore delle avversarie, affermando: “È stato bello, è stata un’esperienza nuova perché non avevo mai visto nessuno della Famiglia Reale prima”. Tra l’altro, è riuscito a sperimentare un lato insolito dei Sovrani, dato è davvero raro che la Regina si metta a giocare in pubblico.

Niente e nessuno ha potuto fermare Camilla, nemmeno il suo look elegante e decisamente poco adatto al ping pong. Sua Maestà indossava infatti un cappotto blu cobalto con appuntata una spilla a forma di farfalla. Mentre ai piedi calzava i sui stivali alti in suede. L’outfit era completato da un cappello, color carta da zucchero, bordato di pelliccia e da un paio di guanti. Entrambi li ha tolti quando è arrivata al centro comunitario.

Fonte: PA Media

Re Carlo contestato

Dal canto suo, Carlo si è molto divertito ad assistere alla partita della moglie, anche se al suo arrivo è stato contestato e alcuni lo hanno accolto con cartelli di protesta con scritto “Not my King”, ma ormai è abituato. Ovunque va, non gli vengono risparmiate le critiche. Sebbene sia uno dei Re inglesi che ha il più alto apprezzamento da parte dei sudditi.

Fonte: PA Media

Così, Carlo fa buon viso a cattivo gioco, non replica alle proteste e fa finta di niente, salutando e stringendo mani a chi invece lo apprezza.