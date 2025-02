Re Carlo e Camilla progettano una romantica fuga in Italia per l’anniversario

Fonte: IPA Carlo e Camilla

Il 9 aprile 2025, Re Carlo e la Regina Camilla festeggeranno vent’anni di matrimonio. Una ricorrenza importante, ma i sovrani stakanovisti non rinunceranno ai propri doveri neppure nel giorno del loro anniversario. Seppur fonti interne a Buckingham Palace parlano di una visita in Italia che potrebbe trasformarsi in una romantica fuga in onore di questi primi due decenni di grande amore.

Il viaggio in Italia del Re

Nonostante la malattia e gli assidui trattamenti da essa richiesti, Re Carlo non si sottrae ai propri doveri di sovrano. Già nei mesi scorsi, appena rimessosi in forze, è tornato a viaggiare e a presenziare a eventi istituzionali. Dopo il viaggio in Australia e quello alle isole Samoa, il Re punta all’Europa – per mantenere buoni rapporti anche dopo la Brexit. Nell’agenda ricca di impegni all’estero già fissata per il 2025 rientra anche l’Italia, dove Carlo arriverà in primavera, accompagnato dalla Regina Camilla.

Seppur i dettagli non siano ancora stati rilasciati da Buckingham Palace, pare che il Re e la Regina si troveranno a Roma il 9 aprile, giorno del loro ventesimo anniversario. Una data importantissima, ma la coppietta non ha intenzione di sottrarre tempo al lavoro per festeggiare. “Il Re e la Regina sono rinomati e stimati per il loro duro lavoro e il senso di responsabilità. – ha commento su The Sun una fonte loro vicina – Nessuno potrebbe aspettarsi che facciano qualcosa di diverso dal portare a termine tutti i loro impegni”.

E così, il giorno dell’anniversario i sovrani lo trascorreranno in compagnia di Papa Francesco, con cui è già stato fissato un incontro a Città del Vaticano. Se rimarrà del tempo, forse, i due festeggeranno in privato. Nessun’occasione speciale potrà dunque essere ritratta sulle tradizionali porcellane realizzate in ricordo dei più importanti avvenimenti della famiglia reale. Per Carlo si tratta della 19esima visita in Italia, di cui le ultime due compiute proprio con Camilla: nel 2009 per far visita al pontefice Benedetto XVI e nel 2017 per incontrare Francesco.

L’anniversario di Carlo e Camilla

Vent’anni di matrimonio, ma un amore lungo ormai oltre mezzo secolo. Carlo e Camilla convolarono a nozze il 9 aprile 2005, 35 anni dopo il loro primo incontro. Fu una cerimonia discreta e non priva di malumori. Entrambi divorziati (lui da Diana, lei da Parker Bowles), dovettero accontentarsi di una cerimonia civile, senza sfarzo né corone. La più grande assenza, però, fu quella della Regina Elisabetta, che mai approvò davvero la relazione del figlio.

Per sposare la donna che, da sempre, amava davvero, l’allora Principe Carlo dovette attendere la morte della nonna, che mai avrebbe permesso lo scempio di un matrimonio bis da parte dell’erede al trono. Al momento del sì, però, fu la mamma a scegliere di dimostrare il proprio disappunto: non si presentò alla cerimonia e, al ricevimento, arrivò vestita di bianco. Poi, brindando di fronte agli ospiti, alzò il calice per “la felicità del figlio accanto alla donna che ama”, senza mai pronunciare il nome di Camilla.

Fu uno dei pochi giudizi errati di Elisabetta, che troppo tardi riuscì ad accorgersi del valore di Camilla, del suo essere una compagna fedele e una matrigna amorevole, nonché una futura Regina discreta, responsabile e, ultimamente, anche parecchio amata dai cittadini britannici.