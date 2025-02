Re Carlo e Camilla, cena di gala al castello. Menu italiano e ospite speciale

Fonte: Getty Images Carlo e Camilla

Re Carlo e Camilla hanno dato una cena di gala venerdì sera, 7 febbraio, nella tenuta di Highgrove per celebrare la cucina italiana. E al loro banchetto hanno invitato un ospite speciale, l’attore italo americano de Il diavolo veste Prada, Stanley Tucci.

Re Carlo e Camilla, la cena di gala italiana con ospiti speciali

In attesa di vederli nel nostro Paese, Carlo e Camilla hanno iniziato ad assaporare la cucina italiana in una cena in abito da sera ad Highgrove House, residenza privata di Sua Maestà nel Gloucestershire, nota per i suoi magnifici giardini.

Il menu è stato creato dal famoso chef italiano Francesco Mazzei che si è ispirato a Tucci, protagonista della serie TV Tucci – Il cuore dell’Italia. Creati utilizzando ingredienti interamente britannici uniti alle tradizioni culinarie italiane e ai sapori locali, i piatti mirano a incarnare i principi dello Slow Food.

I drink invece sono preparati dal mixologist italiano Alessandro Palazzi, utilizzando aromi ed erbe italiane provenienti dagli amati Highgrove Gardens di Re Carlo. A gustare queste prelibatezze insieme alle Loro Maestà sono stati invitati Stanley Tucci e l’ambasciatore italiano in Gran Bretagna, Inigo Lambertini.

Il Sovrano è da tempo un sostenitore della filosofia Slow Food. Infatti, sulla sua tavola vengono servite frutta e verdura provenienti dalle sue tenute e lo stesso vale per carne e selvaggina. Inoltre, è molto attento ai metodi di allevamento e di coltivazione, in ottica green e anti-spreco.

La cena di gala ha l’intento di promuovere la Slow Fashion: Carlo e Camilla hanno quindi incontrato gli studenti della King’s Foundation che hanno mostrato alla augusta coppia capi che dimostrano le loro competenze in materia di moda sostenibile e tradizione. Il movimento Slow Fashion incoraggia le persone ad acquistare meno articoli, di qualità migliore e che durano più a lungo.

Re Carlo e Camilla, luna di miele in Italia

La cena al castello è un preludio del viaggio in Italia che Carlo e Camilla faranno il prossimo aprile, in coincidenza con il loro 20esimo anniversario di matrimonio. Insomma, sarà una sorta di luna di miele. La coppia si è dimostrata più unita che mai lo scorso anno, quando il Re ha ricevuto la diagnosi di cancro. Sua moglie lo ha curato meravigliosamente ed è stata all’altezza del suo ruolo di Regina consorte, sebbene non abbia mai aspirato al trono.

Durante il tour, Carlo e Camilla andranno in Vaticano dove incontreranno Papa Francesco, in occasione del Giubileo della Speranza. Poi visiteranno Roma e andranno anche a Ravenna.

Il Re ha ripreso a viaggiare regolarmente all’estero già dallo scorso ottobre, quando con Camilla è stato in Australia. Da quella visita di Stato, la Regina è tornata molto affaticata, infatti subito dopo si è ammalata e ha avuto una forma di polmonite che l’ha costretta a saltare importanti eventi, come il Remenbrance Day.