Re Carlo, ultime notizie. Il piano per far tornare Harry e aggirare Meghan Markle

Re Carlo è piombato di nuovo nell’incubo dopo l’incidente domestico accaduto a sua sorella, la Principessa Anna. La Monarchia perde momentaneamente un’altra pedina importante e si indebolisce ulteriormente. Per questo urge far tornare Harry in Gran Bretagna, ma con tutte le garanzie necessarie affinché non combini disastri. Ergo Meghan Markle non è gradita.

La settimana scorsa aveva portato una ventata di positività nella Famiglia Reale, dopo mesi difficili a causa della malattia del Re e della Principessa del Galles. Il ritorno di Kate Middleton al Trooping the Colour e la presenza costante di Carlo e Camilla al Royal Ascot avevano rassicurato tutti sulla tenuta della Corona e su un graduale ritorno alla normalità a Corte.

La Famiglia Reale ripiomba nell’incubo

Ma l’incidente della Principessa Anna che l’ha costretta a un ricovero ospedaliero per commozione cerebrale ha mostrato di nuovo quanto attualmente la Monarchia sia vulnerabile. Sotto il lungo regno di Elisabetta II non sono mai capitate così tante disgrazie ravvicinate alla Famiglia Reale.

Il Re, saputo della caduta di sua sorella, è costantemente informato sulle sue condizioni di salute e si augura che quanto prima Anna possa uscire dall’ospedale e rimettersi completamente. Certo questo incidente non ci voleva, dato che la Principessa è una figura strategica all’interno della Corte.

Carlo perde, seppure temporaneamente, un importante membro della Famiglia Reale. Per questo, è ancora più pressante la necessità che Harry possa tornare in Gran Bretagna a supportare concretamente la Monarchia. Ovviamente non potrà avere un ruolo di primo piano dopo tutto quello che è accaduto, ma la sua presenza vicino al Re permetterebbe di rafforzare l’immagine della Famiglia Reale come unita al suo interno, capace di riassorbire le tensioni e quindi solida e concentrata nelle questioni riguardanti l’istituzione.

Re Carlo, il piano per far tornare Harry

D’altro canto, Carlo ha sempre insistito con Harry per trovare un modo di riconciliarsi, ma incomprensioni, frustrazioni, malumori hanno fatto fallire ogni tentativo. E poi il Duca del Sussex è vulnerabile e pertanto risulta inaffidabile.

Vi sono voci contrastanti su di lui, c’è chi sostiene che Harry sia infelice in California, che non si riesce ad abituare a quella vita e che sente la mancanza delle vecchie abitudini inglesi e soprattutto dei suoi amici. Perciò, avrebbe deciso di acquistare una casa in Gran Bretagna, per poter vedere quegli amici che non vanno mai a trovarlo perché non sopportano Meghan. L’idea che il Duca si trovi casa a Londra o nei dintorni piace molto al Re, perché offrirebbe la possibilità a Carlo e Harry di incontrarsi, al di fuori delle formalità del Palazzo, ma non in un luogo pubblico. E poi sarebbe più facile per il Duca del Sussex, avendo una dimora tutta sua, portare con sé anche i figli, Archie e Lilibet.

Carlo ha espresso più volte il desiderio di incontrare e frequentare i nipotini Sussex che di fatto non conosce e con i quali ha un rapporto pressoché inesistente.

Altri esperti in questioni reali però ritengono che Harry non concretizzerà mai questo progetto, perché è del tutto sottomesso a Meghan che non ha intenzione di lasciare suo marito sotto l’influenza di suo padre Carlo e di suo fratello William. Lady Markle, anzi, sembra fomentare suo marito contro la sua famiglia d’origine.

Re Carlo, il piano per aggirare Meghan Markle

Il Re, d’altro canto, sta lavorando segretamente per aiutare il suo secondogenito nell’acquisto della casa in Gran Bretagna. Intanto lo ha invitato a Balmoral, ovviamente con tutta la famiglia, per il prossimo agosto. Se accettasse, il soggiorno in Scozia potrebbe essere l’occasione perfetta per mettere a punto il piano. Ma difficilmente andrà a causa proprio dell’influenza di Meghan.

Da qui la necessità di Carlo di aggirare il problema Meghan Markle. Può essere che la Duchessa del Sussex si autoisoli, decisa com’è a non tornare in Gran Bretagna, ma è scaltra e non si farà raggirare troppo facilmente