Infortunio per la Principessa Anna: impegni rinviati per la sorella di Re Carlo, che ha subito una commozione cerebrale. Ecco cos'è successo

Fonte: IPA Principessa Anna

Non è di certo un periodo fortunato per la Famiglia Reale britannica. Difficile negare un concetto tanto lampante. Lo dimostra l’ennesimo caso, quello dell’incidente domestico della Principessa Anna. Il tutto è avvenuto nella tenuta di Gatcombe Park, dove il ferimento causato da un cavallo l’ha costretta all’immediato ricovero in ospedale.

Principessa Anna in ospedale

La sorella di Re Carlo, l’amata Principessa Anna, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. I medici le hanno diagnosticato una commozione cerebrale, in aggiunta a evidenti ferite alla testa d’entità lieve.

Il tutto è avvenuto nella giornata di domenica 23 giugno, mentre era impegnata in una passeggiata nella sua tenuta di Gatcombe Park, nel Gloucestershire. Nelle sue vicinanze c’erano gli adorati cavalli (la Principessa è vincitrice di una medaglia olimpica di equitazione, ndr) ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Stando alla ricostruzione dei medici, le ferite sarebbero compatibili con un impatto avvenuto con la testa o le zampe di uno degli animali.

Fonte: IPA

L’intera famiglia era nella tenuta, il che comprende il marito Sir Tim Laurence (viceammiraglio) e i figli Zara Tindall e Peter Phillips. Immediato l’intervento dei servizi di emergenza. Curata prima di procedere al trasporto presso il Southmead Hospital di Bristol, dove si è sottoposta a esami, cure e osservazione, con al fianco suo marito, inamovibile.

L’incidente ha ovviamente modificato radicalmente il fitto programma di impegni della Principessa Anna, molto più attiva dalla diagnosi tumorale del fratello. I medici le hanno caldamente consigliato di restare a riposo, il che ha portato all’ufficiale rinvio del suo viaggio in Canada, tra gli altri eventi programmati. Lo stesso dicasi per la prevista partecipazione alla visita di Stato in Giappone in calendario per domani, martedì 25 giugno.

Come sta la Principessa Anna

Tutti gli amanti della Famiglia Reale si chiedono ovviamente come stia la Principessa Anna. Da ciò che sappiamo, la sua degenza durerà una settimana. Un colpo netto sul fronte degli impegni della Corona, considerando come oggi sia lei la figura più impegnata in assoluto. Ciò al netto del rallentamento di Carlo sul tal fronte, dello stop totale di Kate Middleton e della paura, quasi completa, di William, che mira a occuparsi principalmente di sua moglie.

Ecco le parole di un portavoce di Buckingham Palace: “La Principessa Reale ha riportato ferite minori e una commozione cerebrale in seguito a un incidente avvenuto ieri sera nella tenuta di Gatcombe Park. Sua Altezza Reale rimane in osservazione, come misura precauzionale, e si prevede che si riprenderà completamente e rapidamente. Il Re è stato tenuto strettamente informato e si unisce a tutta la Famiglia Reale nell’inviare il suo affetto e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione”.

Nel corso della settimana dovrebbe fare ritorno a casa, dove proseguirà a essere posta sotto osservazione e riposare, almeno fino al termine di giugno. Il pensiero della Principessa è immediatamente andato a tutti coloro che saranno colpiti dalla sua assenza. Gli impegni rinviati, infatti, generano non soltanto delusioni ma anche e soprattutto disagi. Per questo, nonostante sia stata vittima di un incidente (potenzialmente molto rischioso), ci ha tenuto a scusarsi con tutti tramite un portavoce.