Kate Middleton, gli auguri alla Principessa Anna: è lei il suo esempio

Kate Middleton e la Principessa Anna

Kate Middleton è nata per essere una Principessa, ma se ha appreso ciò che serve per trasformarsi in Regina è grazie alla saggia capacità di osservare i maestri e da loro rubare i trucchi del mestiere. E se Kate non ha mai nascosto la propria ammirazione – e il grande affetto – per la Regina Elisabetta, il suo esempio più grande è, da sempre, la Principessa Anna, che assieme a William ha celebrato in occasione del suo 75esimo compleanno.

Gli auguri alla Principessa Anna

Nel corso di tutta la settimana, Re Carlo ha condiviso con i propri sudditi social divertenti, teneri e inediti ricordi d’infanzia e giovinezza, mostrando i più sfaccettati e segreti volti di Anna, l’unica figlia femmina di Elisabetta e Filippo. Venerdì 15 agosto, infine, sui profili social della Corona Inglese è apparso un nuovo ritratto ufficiale della Principessa, che oggi compie 75 anni. Uno scatto che mostra Anna in un elegante abito blu nella sua residenza privata di Gatcombe Park.

La bella fotografia è stata ricondivisa anche sulle storie Instagram del Principe e della Principessa di Wales. “Augurando a sua Altezza la Principessa Reale un felice 75esimo compleanno!” si legge, firmato William e Catherine. Un gesto di dolce affetto da parte dei nipoti, che trovano in Anna una figura materna e una guida per districarsi nel complesso mondo dei doveri reali.

Un vero esempio per Kate Middleton

Seppur zia e nipote non abbiano mai lasciato trapelare la natura del proprio rapporto, Kate in passato si è lasciata sfuggire parole di profonda ammirazione per la Principessa Reale, che ha definito un “vero esempio da seguire”. Kate si riferisce all’impegno di Anna per il prossimo. È lei, infatti, la testa coronata che lavora di più, promotrice attivissima di Save the Children e sostenitrice di oltre 300 organizzazioni. Kate le ammira in particolare l’impegno per la sensibilizzazione verso la salute femminile, nel quale le è stata al fianco in più di un evento ufficiale.

Ancor più che per quel che riguarda la vita pubblica, Kate Middleton potrebbe ammirare Anna per la capacità di gestire l’attenzione mediatica. La Principessa low profile, nel corso degli anni, è riuscita a costruirsi una quotidiana al sicuro da occhi indiscreti, donando ai propri figli Peter e Zara (privati dei titoli nobiliari) la libertà di essere e agire come meglio credevano, al di là del rigido protocollo dei Windsor. La stessa speranza che Catherine ripone per i suoi George, Charlotte e Louise, seppur il primogenito sia già destinato al Trono.

Al di fuori di ogni recinto, libera da qualsivoglia etichetta, eppure membro fondamentale della famiglia Reale. Non a caso, Anna si è guadagnata il titolo di Principessa Reale, con il potere di rappresentare i Windsor agli eventi ufficiali e fare le veci del Re e del suo erede. Lo stesso titolo potrebbe, chissà, toccare a Charlotte, che dalla prozia sembra avere già ereditato la capacità di affrontare senza paura i flash dei paparazzi e un innato e unico senso dello stile.