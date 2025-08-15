Il 15 agosto 2025 Anna d'Inghilterra ha compiuto 75 anni e questo suo traguardo importante è stato celebrato dalla Casa Reale Inglese con un ritratto ufficiale, in cui indossa un look royal blu

Anna d’Inghilterra ha raggiunto un traguardo davvero importante il 15 agosto 2025. La sorella di Re Carlo III, infatti, ha compiuto 75 anni e l’account social ufficiale della Famiglia Reale Inglese ha deciso di celebrarla con un nuovo ritratto, in cui appare impeccabile come sempre in un look declinato nella tonalità royal del blu. La foto ufficiale, però, non è l’unico tributo che il sovrano ha voluto indirizzare all’amata sorella nel giorno del suo compleanno.

Anna d’Inghilterra, l’abito blu e bianco

Anna d’Inghilterra è nata il 15 agosto 1950 e ha compiuto 75 anni. Il compleanno della Principessa Reale è stato celebrato con la pubblicazione di un suo nuovo ritratto ufficiale. Nello scatto social, la sorella del sovrano appare in un ambiente esterno con alla sua sinistra una rigogliosa pianta e, alla sua destra, il telaio di una finestra a cui si appoggia delicatamente.

Per lo scatto social Anna d’Inghilterra ha scelto di apparire più regale che mai, indossando un look di colore blu royal con inserti bianchi. In particolare l’abito della sorella del sovrano, infatti, aveva il colletto e la chiusura sul davanti bianca, così come i polsini. Nella parte anteriore del vestito si trovava anche una striscia di bottoni ton sur ton.

L’abito aveva un design dritto, ma presentava un taglio nella parte inferiore, che animava tutto l’insieme. Il vestito aveva le maniche a tre quarti ed era stato confezionato in un tessuto pesante.

La Principessa Reale ha completato il suo look con un paio d’orecchini con zaffiro centrale e diamanti. Seguendo sempre il suo stile minimal, Anna d’Inghilterra non ha indossato altri gioielli, a parte la fede all’anulare e si è concessa un trucco leggero, con protagonista il rossetto rosso. Anche l’hairstyle della Principessa seguiva le sue normali abitudini, visto che ha deciso di sfoggiare l’acconciatura da lei più amata, con i capelli fermati dietro la sua nuca e lasciati gonfi sul davanti.

Anna d’Inghilterra, cosa farà al suo compleanno

La nuova foto di Anna d’Inghilterra è stata scattata da John Swannell, che l’ha già ritratta in passato, presso Gatcombe Park, la sua residenza privata. Lo scatto social è stato accompagnato da un altro ritratto della Principessa Reale, in cui indossa un sorprendente abito rosso in un tessuto morbido. Il vestito della sorella del sovrano presentava una gonna ampia e una fila di bottoni bianchi nella parte anteriore. L’abito era fermato in vita da una cintura nello stesso colore, avevo lo scollo a V e le mezze maniche. Anna d’Inghilterra, in questo caso, ha scelto d’indossare una meravigliosa corona di perle a due linee e degli orecchini coordinati.

Secondo le indiscrezioni, Anna d’Inghilterra non ama festeggiare il suo compleanno con dei ricevimenti ma sceglie di passare questa giornata speciale con le persone che ama di più. La sorella del sovrano si troverebbe infatti in vacanza in Scozia e starebbe navigando sul suo yacht Ballochbuie, da 42 piedi, intorno alle isole di quella meravigliosa parte del regno insieme al marito Sir Tim Laurence, come riportato dal DailyMail.

L’account ufficiale della Casa Reale Inglese ha celebrato la Principessa Anna anche con un video che ripercorreva le tappe più importanti della sua vita.