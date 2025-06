Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle e il marito Harry, ormai da diversi anni, sono fonte di non pochi problemi per la Monarchia Inglese e di preoccupazioni per Re Carlo III, che già deve affrontare anche le cure per guarire dal tumore che l’ha colpito.

I Duchi di Sussex hanno deciso, infatti, di lasciare il Vecchio Continente e il loro posto all’interno della Casa Reale per trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles. Da oltreoceano la coppia ha lanciato accuse e rivelazioni contro diversi membri della Monarchia Britannica, ponendosi al centro di diverse polemiche.

Di recente, però, sembra che Meghan Markle abbia deciso di non porre più la sua attenzione sui parenti inglesi e di impegnarsi a promuoversi sui social networks. Negli ultimi giorni, infatti, la Duchessa di Sussex ha condiviso diversi contenuti digitali, scatenando nuovi imbarazzi al suocero Carlo III. Ma, malgrado le critiche, la moglie di Harry d’Inghilterra ha deciso di continuare per la sua strada e di postare una sua nuova foto.

Il nuovo ritratto social in barba alle critiche di Re Carlo

Meghan Markle ha riaperto il suo profilo Instagram ufficiale nei primi giorni del 2025 e, da allora, ha cominciato a condividere con sempre maggiore frequenza dei contenuti digitali. Di recente, però, un video postato dall’ex attrice ha fatto il giro del mondo, portandole diverse critiche e l’indignazione del palazzo. Nel filmato social, infatti, sia Meghan Markle che Harry d’Inghilterra erano ritratti in sala travaglio mentre si scatenavano in delle danze per indurre il parto della Principessa Lilibet.

Ma la Duchessa di Sussex sembra non curarsi completamente del parere del Sovrano e di chi la critica e, negli ultimi giorni, ha deciso d’incrementare la sua presenza social, con dei nuovi post. L’ex attrice ha raccontato, infatti, con un video collage la recente gita a Disneyland con tutta la sua famiglia e, adesso, ha deciso di condividere un suo nuovo ritratto digitale.

Nella pagina Instagram del suo brand As Ever, infatti, è apparsa una nuova foto di Meghan Markle, mentre corre spensierata in riva al mare. Nella didascalia che accompagna il post, la Duchessa esprimeva tutto il suo entusiasmo per il futuro: “Così entusiasta per tutto il bello che verrà! Correndo così verso il fine settimana”.

L’abito bianco di Meghan

Meghan Markle si è mostrata nuovamente sui social network condividendo una sua foto mentre corre sulla spiaggia. Nel ritratto social la Duchessa di Sussex indossava un meraviglioso abito bianco estivo, confezionato da Khaite. Il vestito era in jersey e presentava una scollatura molto profonda sia nella parte anteriore, che sulla schiena. Sul seno l’abito era abbellito anche da due triangoli di merletto in tinta.

Il valore della creazione sartoriale è di circa 900 dollari ed è stata già sfoggiata dalla moglie di Harry d’Inghilterra nei primi mesi dell’anno, quando ha posato per uno shooting, le cui foto sono state utilizzate per la riapertura della sua pagina social.

Meghan Markle ha aggiunto un tocco seducente a tutto l’insieme, indossando, sotto al lungo vestito bianco, un reggiseno di pizzo in tinta, che s’intravedeva dalla scollatura. L’ex attrice ha indossato anche una collana e dei bracciali in oro, mentre ha lasciato sciolta la sua chioma, che fluttuava nel vento.