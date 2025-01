Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è tornata su Instagram da “solista”. Il 2025 è appena iniziato e la Markle ha messo in chiaro le cose, ha svelato la sua strategia di rebranding dopo il fallimento come “duo” insieme al Principe Harry. Contrariamente a William e Kate, i Sussex, da quando hanno lasciato la Famiglia Reale, non hanno mai funzionato pubblicamente. E i Royal Watcher più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un errore del profilo, corretto poco dopo, ma che ha scatenato la solita curiosità in merito alla domanda che si ripropone costantemente. Meghan e il Principe Harry sono in crisi?

Meghan Markle torna su Instagram e fa un errore

Quello di Meghan Markle è già stato definito dalla stampa come un “errore imbarazzante”. Proprio così: @meghan, questo il nome del profilo utente, ha attivato il suo primo account social personale dopo aver chiuso il popolarissimo blog di lifestyle, The Tig (anche lo scorso account era stato chiuso prima del matrimonio con il Principe Harry). E, proprio durante il primo giorno del 2025, ha condiviso un video, girato dal Principe.

Ma qual è l’errore che ha scatenato le voci di crisi? Il nome, solo “Meghan”, che in seguito è stato modificato subito con “Duchessa del Sussex”, dopo che le voci hanno iniziato a incuriosire i più. Ma il titolo sarebbe ancora incompleto (in inglese, dovrebbe essere The Duchess of Sussex). “Così fa intendere che è una divorziata. Il titolo di Meghan è ‘Meghan, la Duchessa del Sussex'”, perché è la sposa dell’attuale detentore del titolo”. Sarah Ferguson, per esempio, è Duchessa di York, non la Duchessa di York, in quanto ha divorziato dal Principe Andrea. Un errore di certo involontario ma che costa già caro alla Markle in termini di comunicazione.

Il video per dare il benvenuto al 2025

Il video è girato dal Principe Harry mentre si trovavano in una spiaggia vicino alla loro casa di Montecito in California: il look di Meghan per l’occasione è assolutamente chic, casual ma non per questo di scarso effetto, anzi. Camicia di lino bianca e pantaloni abbinati, a piedi nudi: nel video la vediamo scrivere “2025” sulla sabbia, correre guardando l’obiettivo, con un sorriso che non lascia presagire alcuna crisi.

E ora la domanda essenziale: perché Meghan Markle è tornata su Instagram con un profilo singolo? Secondo quanto appreso da Harper’s Bazaar, la Duchessa desidera “riconnettersi con le comunità di tutto il mondo e condividere aggiornamenti sui progetti su cui sta lavorando, cercando di dare il buon esempio”.

Secondo i Royal Watchers, potremmo attenderci grandi cose dal 2025. In effetti l’intenzione è di iniziare un percorso da sola, in modo separato da quello che è il suo mondo con Harry e i figli Archie e Lilibet. “C’è sempre un messaggio nascosto con Meghan. Credo che lei si sia resa conto di voler iniziare il 2025 in modo molto positivo e in un certo senso forte”. Nel 2024 si sono susseguite diverse indiscrezioni su una presunta crisi tra Meghan e Harry: forse, è semplicemente un modo per guardare avanti e costruire il suo brand.