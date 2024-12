Re Carlo, Harry parla per la prima volta del divorzio da Meghan Markle

Fonte: IPA Harry

Per Re Carlo Harry continua ad essere una mina vagante. Nella sua ultima uscita pubblica a New York, il Duca del Sussex ha parlato apertamente del presunto divorzio da Meghan Markle, lasciando un po’ tutti sorpresi, dato che solitamente i membri della Famiglia Reale non sono solito replicare ai gossip, specialmente quando riguardano la vita privata e la sfera degli affetti. E questo ha creato qualche malumore a Palazzo.

Re Carlo, Harry è una mina vagante

D’altro canto, Re Carlo non sa più come gestire Harry. Ogni volta che compare in pubblico, il Sovrano trema, perché non si sa mai contro quale membro della Famiglia Reale si scaglierà o quale rivelazione scomoda e distorta farà sul Palazzo. Come padre vorrebbe riallacciare i rapporti, ormai sempre più freddi e distanti, come Sovrano ha le mani legate. Sa che il figlio è un pericolo per la tenuta della Monarchia.

Una delle questioni scottanti è proprio il divorzio da Meghan Markle. Carlo e famiglia non l’amano molto, ma il sentimento è reciproco, tanto che la Duchessa del Sussex ha giurato che non rimetterà più piede in Gran Bretagna. Dunque, liberarsi della sua presenza ingombrante con un divorzio, potrebbe essere la soluzione più comoda. Anche se a quel punto Harry tornerebbe a Londra e ci sarebbe il problema di dove e come collocarlo rispetto alla Corona.

Ma al momento, questa è una preoccupazione cui Carlo può non pensare, almeno stando alle parole di suo figlio a proposito del divorzio da Meghan.

Harry sul divorzio da Meghan Markle

Harry ha fatto capire esplicitamente che anche se le carriere sue e delle moglie sono separate, questo non riguarda la loro unione coniugale.

Così, mentre Lady Markle era a Los Angeles a flirtare sul red carpet, Harry era a New York dove per ha incontrato l’editorialista del NYT e fondatore di Dealbook, Andrew Ross Sorkin per una conversazione sui media tradizionali, disinformazione e sugli sforzi per rendere il mondo digitale un posto più sicuro.

Sul finire dell’intervista Sorkin si è rivolto a Harry, chiedendogli come faccia a gestire tutte le notizie che circolano intorno a lui e alla sua famiglia. “Ti ho cercato su Google News e ci sono persone interessate a tutto quello che fai. Sono interessate dal fatto che Meghan si trovi in ​​California in questo momento mentre tu sei qui. E si chiedono: perché organizzano eventi indipendenti? Perché non li fanno assieme?”.

Harry è intervenuto ironicamente dicendo: “Dato che mi hai invitato avresti dovuto saperlo”. E Sorkin ha risposto: “Vero. È normale per te? Non appena c’è un articolo — lei è in California, tu sei a New York — dicono: ‘Beh, cosa sta succedendo tra questi due, giusto?’ È una buona cosa per te, in un certo senso, che ci sia così tanto interesse nei tuoi confronti?”.

Harry non ha dubbi nel rispondere: “Non è stata una buona cosa. A quanto pare abbiamo comprato o traslocato casa 10, 12 volte. A quanto pare abbiamo anche divorziato forse 10, 12 volte“. E ha proseguito: “È difficile starci dietro, ma è per questo che in un certo senso lo ignori”.

Infine , ha concluso dicendo che probabilmente anche questo suo intervento verrà distorto e e che probabilmente anche il presentatore sarà preso di mira ma, conclude ridendo, “Mi avete invitato, quindi non è colpa mia”.