Meghan Markle, Harry la fa ingelosire: telefonate segrete con la star di Hollywood

Meghan Markle e Harry di nuovo in crisi. Il Principe è attratto da una delle star più famose al mondo e la Duchessa del Sussex non può sopportarlo

Getty Images Meghan Markle ed Harry

Harry e Meghan Markle sono di nuovo sul punto di divorziare. Ci risiamo, ormai ciclicamente emergono indiscrezioni sull’irrimediabile crisi coniugale dei Sussex. Pare che la causa scatenante delle tensioni siano le attenzioni che il Principe rivolge a una delle star più luminose di Hollywood, niente meno che Jennifer Lopez.

Harry fa ingelosire Meghan Markle

Meghan Markle non accetta che un’altra donna la oscuri. Basta vedere come si è comportata nei confronti di sua cognata, Kate Middleton. Figuriamoci poi se la donna in questione affascina suo marito e soprattutto è una delle donne più famose del pianeta.

La Duchessa del Sussex è gelosa di Jennifer Lopez, non sopporta che Harry stia facendo di tutto per riallacciare i rapporti con la star per coinvolgerla le sue attività benefiche.

Meghan non lo accetta e questo starebbe creando non poche tensioni all’interno del loro matrimonio. Secondo una fonte vicina alla coppia, tutto è nato dall’idea di Harry di contattare le celeb hollywoodiane per cercare sostegno nelle sue campagne benefiche.

Il Principe, stando all’insider, è a sua volta insofferente nei confronti di William che sta attirando a sé molte star grazie alla sua causa ecologista. “Harry è molto competitivo e vedere suo fratello, il principe William , attrarre tutti questi grandi nomi per i suoi sforzi filantropici gli ha acceso il fuoco dentro”, ha detto la fonte. “È lui quello a Hollywood e dice che dovrebbe essere lui ad accaparrarsi i nomi più importanti”.

Meghan Markle, Harry affascinato da Jennifer Lopez

In cima alla lista di Harry ci sarebbe Jennifer Lopez di cui si è innamorato da quando l’ha conosciuta nel 2020. Sei anni fa lui, Meghan, J.Lo e il suo compagno di allora, Alex Rodriguez, cenarono insieme. Harry rimase stregato dalla star, passando la maggior parte della serata a chiacchierare con lei.

Una fonte dell’epoca commentò: “La maggior parte degli uomini è completamente conquistata da lei e Harry è solo un essere umano”. Al termine della serata Meghan era furiosa con Harry, non sopportava di vedere il marito “sbavare” dietro J.Lo.

Per mesi il Principe raccontò a tutti con entusiasmo di quella serata. Non è accaduto nulla tra i due, ma Lady Markle non poté perdonare al maritino di aver rivolto tutte le sue attenzione alla star. Col passare del tempo la questione si sgonfiò, anche perché non ci furono più altri incontri. Ma Harry non ha mai dimenticato Jennifer e adesso che vuole una star come testimonial dei suoi progetti, ha pensato di ricontattarla.

Meghan non è felice di questo, tanto da mettere i bastoni tra le ruote alla sua dolce metà. J.Lo sta diventando oggetto, anche se non in modo esplicito, delle loro discussioni e delle tensioni in famiglia.

Ma come commenta la fonte: “Se Harry riuscisse a convincerla a partecipare a un evento degli Invictus Games, sarebbe fenomenale per l’organizzazione e anche un’emozione per lui”.

