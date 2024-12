Meghan Markle senza Harry gioca a fare la diva, flirta sul red carpet e balla a tavola

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle è stata protagonista della serata del Paley Honors Award, molto glamour, dove ha partecipato senza Harry. La Duchessa del Sussex si è divertita a fare la diva, indossando un abito stupendo di Oscar de la Renta, ha flirtato sul red carpet con Tyler Perry, protagonista dell’evento, e ha proseguito danzando a metà cena, seduta al suo tavolo.

Meghan Markle, l’abito senza spalline di Oscar de la Renta

Meghan Markle senza Harry rompe i freni ed è incontenibile. La Duchessa del Sussex vuole tutte le luci della ribalta e se le prende, iniziando dal look.

Liberatasi dal dress code di Corte, adesso nessuno potrà dirle di aver osato troppo con quel magnifico abito nero di Oscar de la Renta, senza spalline, che lascia scoperte braccia e parte di schiena e décolleté. Meg, a dire il vero, sembra quasi in difficoltà tanto inarca la schiena per camminare dritta o forse perché teme qualche incidente osé. E non può essere giudicato sconveniente nemmeno lo spacco che svela le gambe ben sopra il ginocchio, tanto non è più un membro attivo della Famiglia Reale britannica.

A impreziosire il suo fantastico look da sera ci hanno pensato una collana personalizzata di Logan Hollowell, il bracciale Love di Cartier e anelli di Lorraine Schwartz e Engender. Mentre per slanciare la figura, Lady Markle ha indossato un paio di sandali dal tacco altissimo di Celine. I capelli erano raccolti in uno chignon e il trucco era naturale, così come la manicure.

Meghan Markle flirta sul red carpet

La serata, che si è svolta a Los Angeles, ha avuto come ospite d’onore il regista Tyler Perry, che ha ricevuto il Paley Honors Award che Meghan ha contribuito ad assegnarglielo in quanto fa parte della commissione incaricata di individuare l’artista da premiare. Con lei in giuria ci sono star del calibro di Whoopi Goldberg e Kerry Washington.

Il Paley Center è la principale istituzione culturale non-profit al mondo dedicata alla conservazione della storia dei media e all’esplorazione della potente influenza plasmatrice dei media sulla cultura e sulla società. I ​​proventi dei Paley Honors sostengono i programmi educativi dell’organizzazione degli archivi.

Facendo parte dell’associazione benefica, Lady Markle non poteva non partecipare all’evento più importante e quando ha incontrato Tyler Perry sul red carpet è stato tutto uno sbattere di ciglia, sorrisetti, complimenti e abbracci.

Meghan Markle si scatena nel ballo

La serata è stata ricca di emozioni per Tyler Perry che ha raccontato della sua difficile infanzia, commuovendo i presenti, compresa Oprah Winfrey. Ma c’è stato spazio anche per il divertimento e sicuramente Meg si è molto divertita senza Harry. Probabilmente si è sentita più libera senza il marito che è a volte impacciato in serate come questo. Anche per questo hanno deciso di separare le carriere.

Così non si è fatta problemi a ballare a metà della cena, seduta al tavolo, mentre veniva letto l’ammontare dei soldi donati in beneficenza.