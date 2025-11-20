Re Carlo si vergogna, la confessione spregiudicata di Meghan Markle e il bacio a Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Il bacio tra Harry e Meghan Markle

Re Carlo non avrà certo approvato la nuova intervista di Meghan Markle dove racconta dettagli privati su Harry e il loro rapporto, così come non avrà gradito la comparsata di suo figlio nello speciale di Natale per Netflix con tanto di bacio alla sua dolce metà.

Re Carlo e lo spauracchio delle interviste

Re Carlo non ama le interviste, se non quelle istituzionali, perché sa che nascondono parecchie insidie, specialmente se a rilasciarle non è lui, ma qualcuno molto vicino alla Famiglia Reale.

Il Sovrano ne è rimasto vittima più volte, a cominciare dalla famosissima intervista per Panorama di Lady Diana dove la Principessa raccontò esplicitamente dei tradimenti del marito. Celebre la frase: “Nel mio matrimonio eravamo in tre”, riferendosi alla costante presenza di Camilla.

Molti anni dopo suo figlio Harry ha fatto la stessa cosa di Diana, rilasciando una serie di dichiarazioni in cui metteva in cattiva luce Carlo e in generale la vita di Palazzo.

A ciò si sono aggiunte le uscite di Meghan Markle che appena può cerca di comparire sulle riviste, in tv o sui social per mettersi in mostra, sfruttando la parentela con la Famiglia Britannica. E a quanto pare è esattamente quello che ha fatto anche con l’ultimissima intervista a un celebre magazine dove ha raccontato dettagli privati sulla sua storia d’amore con Harry al quale deve di fatto la sua notorietà mondiale e senza il quale è destinata a sparire in breve tempo dalle scene.

Re Carlo, la confessione di Meghan Markle su Harry

Al pari di tutte le celeb, Meghan ha parlato tanto di sé e naturalmente dei suoi affetti più cari, ossia di suo marito, contravvenendo a quella regola non scritta che da oltre mezzo secolo Elisabetta II aveva imposto a tutti i membri della Famiglia Reale.

Meghan ha infatti raccontato dettagli intimi del suo rapporto con Harry. “Mi ama audacemente, con tutto il cuore e ha anche una prospettiva diversa perché espressioni, mezzi che io non vedrei”. E ha proseguito: “Nessuno al mondo mi ama più di lui, quindi so che si assicurerà sempre di proteggermi”.

Parte del fascino di Harry, che Meghan chiama affettuosamente H, sta nel fatto che è una persona che ha conservato “lo stupore e la giocosità dei bambini”. “Ero così attratta da questo e lui ha tirato fuori questo sentimento da me”, ha aggiunto Lady Markle. “Questo si riflette in ogni aspetto della nostra vita. Anche nel lavoro, voglio che giochiamo, ci divertiamo, esploriamo e siamo creativi.”

IPA

Questa giocosità si è estesa anche alla sua vita professionale, ha detto Meghan, sottolineando che ama lavorare da casa sul suo brand, perché così può stare accanto ai figli Archie e Lilibet. Ha anche imparato ad apprezzare l’equilibrio tra lavoro e vita privata, dato che lei e Harry spesso partecipano a eventi. Recentemente li abbiamo visti a New York, mentre Meg è andata da sola a Parigi per la Fashion Week lo scorso ottobre.

“Adoro poter fare entrambe le cose“, ha detto Meghan. “Giocare a casa con i miei figli e stare in prima fila a uno spettacolo. Credo che nel momento in cui inizi a prendere tutte le tue decisioni personali basandoti su giudizi esterni, allora perdi la tua autenticità”.

Meghan Markle in copertina

La Duchessa del Sussex ha conquistato la copertina della rivista dove appare senza trucco mentre indossa un elegante tailleur nero di Dior. Ma nel servizio fotografico si diverte a fare la modella sfoggiando abiti delle griffe più prestigiose, dagli abiti di Chanel alle maglie di Brunello Cucinelli, passando per le scarpe di Gianvito Rossi, le preferite di sua cognata Kate Middleton.

Re Carlo, il bacio di Harry e Meghan su Netflix

Intanto, per completare l’opera di promozione con buona pace di Carlo, Meghan ha costretto Harry a partecipare allo speciale di Natale della sua serie per Netflix, With Love, Meghan.

Nel trailer compare infatti anche il Principe che si trova nella cucina di casa loro, opportunamente decorata per le Feste. Sta facendo colazione, tiene infatti in mano una scodella con dei cereali o della frutta secca e in quel preciso momento scatta il bacio con sua moglie.

IPA

A proposito del Natale, Meghan ha affermato: “Adoro il periodo delle feste. Si tratta di trovare il tempo per entrare in contatto con le persone che amiamo, abbracciare le tradizioni e crearne di nuove”.

