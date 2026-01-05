Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Kate Middleton è spesso volentieri lodata per il suo stile impeccabile, i suoi outfit sono copiati in tutto il mondo e gli stilisti fanno a gara per vestirla. Eppure, la Principessa del Galles non è stata inserita tra le “più grandi icone di stile di sempre”. Una testa coronata c’è, ma non è lei. A rubarle il posto è la suocera, la compianta Lady Diana Spencer.

Kate esclusa dalle icone di stile

Zingo Bingo ha condotto un sondaggio internazionale chiedendo ad utenti di tutto il mondo chi sia “l’icona di stile per eccellenza”. Al primo posto c’è una Principessa, ma non è Kate Middleton – che pur è stata inserita tra le inglesi meglio vestite dell’anno. L’icona di stile numero 1 è infatti Lady Diana. Scelta, così come raccontato il portavoce di Zingo Bingo a Marie Claire, per “il suo intramontabile senso dello stile”.

Diana Spencer ha raccolto ben il 35% delle preferenze totali. Al secondo posto, con il 10% dei voti, si trovano assieme altri due britannici doc: David e Victoria Beckham. Medaglia di bronzo per l’attrice hollywoodiana Jennifer Aniston, che conquista il 9% dei votanti. I fan più affezionati della Principessa Kate saranno senz’altro delusi dall’esclusione della loro beniamina, ma perdere contro Lady D è di certo un grande onore.

Lady Diana vince grazie al revenge dress

L’esperto di Zingo Bingo sottolinea come i look più casual di Lady Diana, come ad esempio l’abbinamento tra felpa oversize e short da ciclista, continuano a influenzare la moda ancora oggi. Ma a far guadagnare alla Principessa triste il titolo di icona di stile per eccellenza è senza dubbio l’iconico revenge dress, il cosiddetto vestito della vendetta.

Si tratta del sensuale mini black dress sfoggiato da Diana nella sera del 29 giugno 1994. Mentre Carlo dichiarava in diretta nazionale di esserle stato infedele, lei si mostrava a un evento benefico bella e accattivante come non mai, con le curve sapientemente sottolineate e le lunghe gambe in bella mostra grazie alla creazione in tulle della stilista greca Christina Stambolian. L’autorevole Telegraph definì quello di Diana “l’abito più strategico mai indossato da una donna nei tempi moderni”.

L’evoluzione stilistica di Kate Middleton

Se quest’anno non ce l’ha fatta, non è detto che Kate Middleton non raggiunga la suocera e diventi, in futuro, icona di stile del secolo. Il talento d’altronde non manca. Certo, gli oneri da Principessa – e, prossimamente, ancor di più quelli da Regina – non permettono a Middleton di osare come fece Diana dopo il divorzio da Carlo, ma la Principessa del Galles non manca di farsi notare con i suoi outfit classici e moderni al tempo stesso.

Detto ormai addio agli abiti floreali da principessina, Middleton sfoggia oggi uno stile da donna potente e sicura di sé. La Principessa, ultimamente, opta spesso per tailleur pantaloni e colori decisi, abiti rigorosi che mixa ad accessori griffati e all’ultima moda. Proprio la strada giusta per diventare la più elegante di tutte.

