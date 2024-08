I revenge dress più iconici della storia: ecco quali sono

Fonte: Getty Images I revenge dress più iconici della storia

I revenge dress sono abiti che fanno discutere, che si piazzano sempre al primo posto del gossip quando vengono indossati dalle celebs: ecco quali sono i più famosi e perché ci interessano così tanto!

Cos’è il revenge dress?

Il revenge dress letteralmente è il vestito della vendetta. Vendetta da consumarsi ai danni di un ex con cui è finita in modo doloroso, spesso anche con grande scalpore mediatico. Il revenge dress è l’abito che la donna (a volte lasciata, a volte tradita, ma non sempre) indossa alla prima occasione pubblica in cui è presente un bel po’ di stampa che possa fare da cassa di risonanza per far capire che, nonostante la storia sia finita, lei è tutt’altro che a pezzi, anzi: è pronta a far capire al mondo che non ha nessun bisogno della sua (ex) dolce metà per brillare. Alcuni dei revenge dress della storia della moda e del gossip sono diventati iconici, a partire da quello di Lady Diana. Eccone qualcuno da ripercorrere per ricordarci quanto l’abito giusto possa farci sentire forti!

I revenge dress più iconici della storia

L’abito nero di Lady Diana

Questo è stato senza dubbio l’abito che ha segnato l’inizio della una storia dei revenge dress. Questo tubino nero indossato da Lady Diana all’indomani della separazione dal Principe Carlo nel 1994. È apparsa alla stampa radiosa ed elegantissima, in netto contrasto con chi la pensava afflitta dalla triste situazione familiare in cui si trovava. Con questo abito, è stata aperta la strada ad una serie di abiti neri che gridavano vendetta contro gli ex mariti o fidanzati.

L’abito a bustino di Nicole Kidman

Dopo la separazione da Tom Cruise, Nicole Kidman è apparsa alla stampa con un abito a bustino le cui foto erano destinate a passare alla storia almeno tanto quanto quella dell’attrice che usciva dallo studio degli avvocati dopo aver firmato le carte del divorzio.

Fonte: Getty Images

L’abito dei Golden Globe di Eva Longoria

L’abito nero di Zac Posen, con scollatura profonda e strascico con cui Eva Longoria è apparsa sul red carpet dei Golden Globe nel 2011 ha decisamente messo a tacere tutti quelli che la volevano distrutta e piangente a seguito della separazione da Tony Parker. Altro che piangente: Eva aveva il piglio di una regina!

Fonte: Getty Images

L’abito della cerimonia degli Oscar di Jennifer Garner

A seguito della separazione da Ben Affleck, Jennifer Garner è riapparsa davanti alla stampa con un elegantissimo abito di Versace durante la cerimonia degli Oscar del 2016. La vita sentimentale dell’uno e dell’altra era destinata a prendere decisamente altre pieghe e a tenerci incollati ai siti e ai giornali di gossip… ma in quel momento Jennifer ha davvero fatto un figurone.

Fonte: Getty Images

L’abito semitrasparente di Taylor Swift

Anche Taylor Swift, una delle donne più potenti del mondo, entrata addirittura nella classifica di Forbes tra le donne più ricche del mondo, il cui Eras Tour ha spostato migliaia di fan (e di miliardi) in giro per il pianeta, ha avuto anche lei dei momenti bui. Tra questi, l’anno 2016, in cui è terminata la sua relazione con il Dj Calvin Harris e poi con l’attore Tom Hiddleston. Lungi da lei ovviamente l’idea di dare la soddisfazione alla chicchessia di vederla giù di tono: alla sua prima apparizione pubblica all’indomani di questi eventi, si è fatta vedere con un abito elegantissimo e super sexy!