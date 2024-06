Nicole Kidman, una diva a Parigi

Parata di stelle per lo show di Balenciaga alla Paris Fashion Week Haute Couture. Tra i vip presenti, c'era anche la "divina" Nicole Kidman: l'attrice australiana, tra le più eleganti di giornata, ha optato per look total black, make-up naturale e chioma bionda sulle spalle. A coprirle il volto, un paio di maxi occhiali da sole.